Resumo de "Bom Sucesso": capítulos de 14 a 19 de outubro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 7, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e com a direção artística de Luiz Henrique Rios

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:29 - Atualizado há 6 anos

Paloma (Grazi Massafera) volta a trabalhar com Alberto (Antonio Fagundes) Crédito: João Miguel Junior/Globo / Divulgação

Segunda-feira (14/10)

Nana promete a Sofia que tentará trazer Paloma de volta. Gisele tenta se livrar de Diogo, que aparece em sua casa no momento em que ela está com Yuri. Padre Paulo convence Alice a acompanhar Nana até sua casa para falar com Paloma. Silvana confessa a Mario seu medo de não voltar a enxergar. Paloma decide ir até a casa de Alberto com Nana. Yuri desiste de Gisele quando sabe que ela tem um amante. Marcos sofre com a possibilidade de perder o pai. Alberto fica emocionado ao acordar e ver Paloma a seu lado.

Terça-feira (15/10)

Alberto diz a Paloma que ela lhe trouxe a alegria de volta. Marcos agradece Paloma. Ramon hostiliza Waguinho, que é defendido por Elomar e Francisca. Nana pede a Paloma para voltar a trabalhar na mansão. Mario avisa a Silvana que o médico disse que há chances de sua visão voltar com o tempo. William aconselha Gisele a esquecer Diogo e ficar com Yuri. Marcos avisa a Natasha que não quer compromisso com ela. Paloma pede a opinião da família para o convite que Nana lhe fez, para trabalhar de novo na mansão.

Quarta-feira (16/10)

Ramon não concorda com o retorno de Paloma para a mansão. William entrega a Gisele a medalha que Yuri esqueceu. Alice e Gabriela pedem a Paloma para não voltar a trabalhar para Alberto. Gisele e Yuri se beijam. Ramon vibra ao saber que conseguiu o apoio da NBA para o projeto de basquete na quadra de Bonsucesso. Ramon fica decepcionado quando Alice lhe conta que Paloma decidiu voltar a trabalhar na mansão. Alberto promete a Paloma que irá ajudá-la a realizar seus sonhos. Ramon termina seu noivado com Paloma.

Quinta-feira (17/10)

Paloma conversa com Ramon. Paloma e Ramon avisam aos filhos que continuarão a ser uma família mesmo com a separação. Francisca diz a Ramon que irá ajudá-lo a escrever o projeto para a NBA. Natasha comenta com Marcos que percebe que há algo mal resolvido entre ele e Paloma. Nana faz o exame de gravidez e o resultado dá positivo, mas ela se desespera por não saber quem é o pai do filho que espera. Paloma encontra o exame de Nana e pergunta se ela está grávida.

Sexta-feira (18/10)

Nana pede segredo a Paloma sobre sua gravidez. Gisele se assusta com a intenção de Diogo de envenenar Alberto. Paloma pede a Ramon para voltar para casa. Diogo coloca o veneno na xícara que está à frente do local em que Alberto costuma sentar à mesa. Gisele fica apavorada ao ver que Sofia sentou no lugar de Alberto. Paloma sugere que as xícaras sejam trocadas como a brincadeira de escravo de Jó, o que faz com que Diogo não saiba mais qual a xícara que contém o veneno. Alberto convida todos a tomarem o chá.

Sábado (19/10)

Diogo finge um mal-estar para impedir que alguém tome o chá envenenado. Gisele ameaça se afastar de Diogo. Paloma não diz a Marcos que seu noivado com Ramon terminou. Ramon confessa a Francisca que ainda é apaixonado por Paloma. Diogo flagra Gisele com Yuri e os ameaça. Gisele avisa a Diogo que Nana está grávida, e o advogado comemora. Mário consola Silvana, que fica abalada com a morte de sua personagem no final da novela. Diogo conta à família que Nana está grávida.

