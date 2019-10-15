Novela

Resumo de "A Dona do Pedaço": capítulos de 14 a 19 de outubro

Confira tudo o que vai rolar nesta semana na novela das 9, escrita por Walcyr Carrasco e com a direção artística de Amora Mautner

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:29 - Atualizado há 6 anos

Régis (Reynaldo Gianecchini) se preocupa ao descobrir que Maria da Paz (Juliana Paes) passou fábrica para Jô (Agatha Moreira), na novela 'A Dona do Pedaço' Crédito: Globo/ Divulgação

Segunda-feira (14/10)

Jô se enfurece com os clientes ao ser chamada de boleira. Vivi e Chiclete se surpreendem com a atitude de Berta. Amadeu insiste para que Maria da Paz se preocupe com o concurso. Téo pede Jô em casamento. Lyris fala com Agno e reencontra Rael. Téo conta para Maria da Paz que se casará com Jô. Carmelinda orienta Jô a continuar enganando Téo. Lyris se encontra com Rael na empresa de Agno. Jô procura Régis. O olheiro do concurso vai à confeitaria de Maria da Paz. Abel confunde uma cliente com o olheiro do concurso. Camilo e Yohana conversam com Téo sobre Régis. Maria da Paz e Abel são selecionados para uma eliminatória do concurso de bolos.

Terça-feira (15/10)

Maria da Paz sorteia um ingrediente inusitado para colocar em seu bolo. Vivi e Berta enganam Camilo. André é hostil com Leandro. Agno defende Leandro na academia. Otávio tenta ajudar a filha a fugir com Chiclete. Vivi é chamada para ser jurada do concurso de bolos. Jô fala com Carmelinda que pretende usar Téo para conseguir um bom casamento. Yohana previne Téo contra Jô. Uma das concorrentes sabota a massa do bolo de Maria da Paz. Agno decide ajudar Leandro a estudar. Yohana e Camilo interrogam Ellen e Evelina, que acusam Régis. Fabiana vê Rock e Joana se beijando. Jô é chamada para depor e prejudica Régis. Rael vai à casa de Lyris. Régis é preso. Maria da Paz é desclassificada do concurso.

Quarta-feira (16/10)

Régis é colocado em uma cela. Antero tem uma lembrança com Marlene e pensa que é Evelina. Fabiana planeja acabar com o romance de Rock e Joana. Abel avisa que se classificou para o concurso. Gladys critica relacionamento de Lyris com Rael. Tonho afirma que Maria da Paz entrará no concurso. Berta ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis confidencia seu álibi a Maria da Paz. Zé Hélio induz Beatriz a terminar com ele e Linda avisa a Otávio. Fabiana pensa em fazer uma festa surpresa para Rock. Maria da Paz acredita na inocência de Régis e conversa com Amadeu. Fabiana contrata Joana para a trabalhar na festa de Rock e arma contra os dois. Começa o programa do concurso de bolos na televisão e Maria da Paz lamenta sua desclassificação.

Quinta-feira (17/10)

Maria da Paz acredita que ainda pode participar do concurso. Vivi é rígida no julgamento dos bolos. Téo chama Jô para trabalhar com ele. Fabiana manipula Rock. Um dos candidatos fica fora do concurso e uma repescagem é anunciada. Sabrina tenta convencer Otávio a comprar o apartamento para ela. Amadeu tem uma ideia para pegar o celular de Fabiana. Maria da Paz é chamada de volta ao concurso. Fabiana pede para Vivi ajudar Abel no concurso de bolos. Berta chama Chiclete para ficar com Vivi. Rock explica o plano de Amadeu para Zé Hélio. Camilo e Yohana tentam fazer Régis confessar os assassinatos de Jardel e Lucas. Maria da Paz reconhece Vivi durante o programa e sua participação fica comprometida.

Sexta-feira (18/10)

Maria da Paz consegue a última vaga para participar do concurso de bolos. Rock vai com Eusébio falar com Matilde e estranha que ela conheça seu pai. Régis reclama da cela superlotada. Evelina mente para Camilo e Yohana e ajuda Jô. Evelina comenta com Maria da Paz a desconfiança que tem sobre Jô. Otávio alerta que Vivi precisará abandonar sua carreira para fugir com Chiclete. Kim tenta convencer Márcio a se casar com ela. Eusébio questiona Cornélia sobre Maltide. Antero avisa a Régis que não conseguiu confirmar seu álibi no endereço da massagem. Vivi se aconselha com Kim sobre a proposta de Otávio. Téo flagra Jô discutindo com Evelina e desconfia.

Sábado (19/10)

Jô e Evelina disfarçam na frente de Téo. Maria da Paz comenta com Amadeu sobre a desconfiança que a mãe tem da filha. Cornélia impede que todos da casa comam a comida da festa antes de seus convidados. Tonho fica frustrado ao encontrar Lyris. Kim e Márcio se amam. Maria da Paz teme que Jô seja culpada pelos crimes de que Régis está sendo acusado. Camilo tenta invadir o quarto de Vivi. Cornélia culpa Zé Hélio pelo fracasso de sua festa. Antero avisa a Gladys da prisão de Régis. Leandro convence Agno a ajudar Régis e Cássia fica agradecida. Jô procura Evelina, que acusa a neta de ser a assassina de Jardel e Lucas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta