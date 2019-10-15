Resumo da novela "Malhação - Toda Forma de Amar": capítulos da semana de 14 a 18 de outubro

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:29
- Atualizado há 6 anos
Rita e Filipe chegam ao ginásio de competição. Beto se irrita ao saber que Meg irá morar na casa de Guga. Lígia e Joaquim reclamam de Filipe ter viajado com Rita. Serginho se surpreende ao saber que Meg se mudará para a casa de Guga. Filipe ganha o torneio, e Rita comemora. Jaqueline discute com Thiago. Rita e Filipe passeiam por Petrópolis. Ivete critica Nanda por insistir em não participar do show. Raíssa inicia seu show. Filipe e Rita ficam presos na estrada. Serginho reclama de Max para Guga. Começa a chover e Filipe e Rita procuram uma pousada. Raíssa é ovacionada. Regina tenta fazer Max compreender Guga. Rita e Filipe namoram.
Rita e Filipe têm sua primeira noite de amor. Meg chega à casa de Guga, e confessa que gosta de Beto. Filipe diz a Rita que enfrentará a família para ficar com ela. Carla repreende Raíssa por chegar tarde em casa. Rita e Filipe voltam de Petrópolis. Raíssa dorme durante a prova. Madureira faz uma grande encomenda de camisetas com Serginho e Camelo. A paciente de Lígia volta ao hospital em estado grave. Beto é rude com Meg. Filipe leva Rita até a frente de seu prédio. Nanda fica enciumada ao ver Raíssa ser assediada por fãs. Filipe deixa Rita pegar Nina no colo. Beto ajuda Meg na rua. Carla repreende Raíssa pela nota baixa na prova. Nanda fica chateada com Ivete. Max constrange Meg na frente de Beto. Joaquim vê Rita com Nina no colo e a hostiliza.
Filipe enfrenta Joaquim. Max não deixa Meg falar com Beto. Lígia salva a vida de Luana. Carla obriga Raíssa a se desculpar com Nanda por namorar Camelo. Nanda encontra o caderno de poesias de Camelo no quarto de Raíssa e o guarda em sua bolsa. Anjinha ignora Cléber por causa de Marco. Cléber não consegue fazer Anjinha parar de falar em Marco. Meg desabafa com Regina sobre Beto. Rita teme que o confronto com Joaquim atrapalhe seus encontros com Nina. Filipe discute com o pai por causa de Rita, e Lígia o repreende. Rui questiona Rita sobre a suposta morte de sua filha.
Rita não consegue convencer Rui a esquecer a história de sua filha. Nanda sugere uma parceria a Cléber. Max se incomoda ao saber que Meg gosta de Beto. Raíssa procura o caderno com as composições de Camelo. Nanda fala com Ramila que usará os versos do caderno de Camelo na parceria com Cléber. Daniel avisa a Madureira que a água da ONG foi cortada. Carla se preocupa com os shows que Thiago organiza para Raíssa. Cléber decide cozinhar para Anjinha. Rita e Filipe confraternizam com Meg, Guga e Serginho. Rui procura Rita na casa de Carla para saber de Isaura. Rui se declara para Rita. Marco flagra Cléber e Anjinha namorando e se enfurece.
Cléber foge do quarto de Anjinha pela janela. Rita teme que Rui encontre Isaura. Milena reclama por César chegar tarde em casa. Rita conta seu segredo para o juiz e explica por que não quer que o pai biológico de Nina se aproxime dela. Milena enfrenta César por ele não querer se mudar para Caxias. Thiago e Carla provocam Cléber. Marco castiga Anjinha. Vânia implica com César. Rita admira Filipe. Raíssa elogia o empenho de Thiago com sua carreira. Marquinhos reclama de Nanda impedir que ele seja seu empresário. César avalia a possibilidade de mudar para Caxias, e Milena se anima. Rui encontra o sítio de Isaura. Madureira descobre que a rua está sem água.Rui questiona Isaura sobre a filha de Rita.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o