Home
>
Cultura
>
Renovando fórmula batida, "Boneca Russa" é enxuta e certeira

Renovando fórmula batida, "Boneca Russa" é enxuta e certeira

Série estrelada por Natasha Lyonne ("Orange is the New Black") acompanha mulher que morre no seu aniversário de 36 anos e passa a repetir o fatídico dia