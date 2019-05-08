Remakes mostram que Stephen King continua pop; veja obras revisitadas

Stephen King: autor americano que já vendeu mais de 400 milhões de livros Crédito: Steve Schofield/Divulgação

Corre uma lenda em todo o Maine (pequeno e gelado estado americano incrustado na região nordeste do país), que uma casa na cidade de Bangor nunca fica no escuro. Todas as noites, uma luz é acessa para exorcizar demônios, serial killers, palhaços assustadores e monstros - que saem por portais cósmicos - que povoam a mente de um ilustre morador.

O residente em questão é Stephen King (71), o mestre da literatura de horror que, espantosamente, tem medo de dormir no escuro. Essas e outras curiosidades - ou seriam bizarrices? - povoam o universo de um dos maiores escritores americanos, que vendeu mais de 400 milhões de cópias e foi publicado em mais de 40 países.

King nunca deixou de ser pop. Desde que lançou o seu primeiro romance, Carrie, a Estranha (sua obra-prima), no início dos anos 1970, foi adaptado inúmeras vezes para o cinema, séries de TV, quadrinhos e projetos de multimídia.

O multiverso criado por ele continua atraindo o showbiz, tanto que atualmente possui mais de dez projetos em adaptação para diversas mídias. O primeiro deles acabou de chegar aos cinemas para saciar a ansiedade dos fãs: Cemitério Maldito, nova adaptação de um dos livros mais cultuados do autor, dirigido por Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, apostas de Hollywood após o sucesso do indie Starry Eyes (2014).

HORRORES REAIS

Engana-se quem pensa que o único medo de Stephen King é a escuridão. Ele sente pavor de coisas que amedrontam qualquer pessoa, como cobras, ratos e aranhas, por exemplo, mas também tem paranoias que podem explicar o porquê de sua mente genial. O escritor detesta terapeutas, deformidades, se ver incapaz de escrever, não anda de avião e, principalmente, tem medo do número treze.

" número treze nunca deixa de me fazer correr um frio na espinha. Sempre subo os dois últimos degraus da escada dos fundos como se fosse um, fazendo do treze um doz" Stephen King, autor - Cargo do Autor

Essas paranoias, mais o fato de King ser apaixonado por filmes clássicos de horror, como A Invasão dos Discos Voadores (1956) e O Monstro da Lagoa Negra (1954), acabam sendo uma influência muito forte para a criação de seus livros, aposta a psicóloga Maria Brandt, fã de carteirinha do americano. Ela acredita que seu trabalho preferido do mestre, o conto O Corpo, do livro Quatro Estações (1982), foi escrito depois que ele passou por um trauma irreversível.

Ele nega, mas tenho certeza que a ideia nasceu após Stephen presenciar a morte de um amigo em uma linha de trem, ainda criança. Dizem que eles chegaram a juntar os pedaços do garoto morto em um cesto, relembra Maria, com um certo um ar de morbidez.

FENÔMENO

Jack Nicholson em ação no filme "O Iluminado" (1980) Crédito: Warner/Divulgação

É praticamente impossível listar, dentre as quase 300 adaptação que já teve para as artes, quais as obras do mestre que foram mais influentes na cultura pop. Dentre as melhores - porque muita coisa ruim foi feita, como o A Torre Negra (2017) -, temos, para o cinema, O Iluminado (1980), clássico-cult de Stanley Kubrick; Eclipse Total (1995), que foi adaptado por Taylor Hackford com apenas três anos após o lançamento do livro; e Louca Obsessão (1990), que deu o Oscar de Atriz para Kathy Bates.

As temáticas dessas obras, que refletem a violência, a loucura e a neurose de viver em uma sociedade disfuncional, são extremamente atrativas para os meios de comunicação. Isso possivelmente explica o fato de o autor sempre ganhar adaptações e ficar cada vez mais milionário por conta dos direitos autorais que recebe anualmente.

Fã de carteirinha do americano, a secretária Anelize Martins tenta explicar essa obsessão midiática pelo mestre. Pode parecer loucura, talvez até seja, mas os livros de King sempre expressam os nossos desejos de liberdade e anseios de quebrar amarras sociais. Nos filmes e séries baseados em sua obra, vivemos situações surreais, mas temos a possibilidade de participar delas de alguma forma. É a nossa chance de extravasar todas as nossas frustrações, brinca.

O MELHOR DE STEPHEN KING

1. O Iluminado (1980). Jack Nicholson brilha como o autor que enlouquece após ficar exilado em um hotel no meio da neve com a família. Ótimo trabalho de direção de Stanley Kubrick.

2. Carrie - A Estranha (1976). O rito de passagem da adolescência para a idade adulta, com todos os traumas que o bullying pode trazer, estão personificadas com brilhantismo na obra de Brian De Palma. Show de atuação de Sissy Spacek.

3. Um Sonho de Liberdade (1994). Tim Robbins, Morgan Freeman, um orçamento modesto e um drama prisional. Os ingredientes certos para emocionar o público, conquistar sete indicações ao Oscar e ser o filme melhor avaliado na história do IMDB. Baseado no conto "Rita Hayworth and Shawshank Redemption".

4. "Conta Comigo" (1986). Adaptação do conto O Corpo, de 1982, com um grande elenco juvenil (encabeçado por River Phoenix, Corey Feldman e Kiefer Sutherland). O melhor filme dirigido por Rob Reiner.

5. "Louca Obsessão" (1990). O filme personifica um medo real de King: ser perseguido por um fã com desejos assassinos. Grande atuação de Kathy Bates, que venceu o Oscar pelo papel. Outro ótimo trabalho de direção de Rob Reiner.

OS PRINCIPAIS PROJETOS DE STEPHEN KING QUE ESTÃO POR VIR

1. Milha 81. O suspense sobrenatural mostra um carro alienígena que começa a atormentar um grupo de adolescentes. A adaptação chega aos cinemas em 2021 (ainda em previsão), sob a batuta de Alistair Legrand, dos longas de horror Clinical e Diabólico.

Cena do filme "It: A Coisa" (2017) Crédito: Warner/Divulgação

2.It: A Coisa - Capítulo Dois (2019). A esperada batalha final entre os meninos - agora adultos - do Clube dos Perdedores e Pennywise (vivido por Bill Skarsgård), já tem data para chegar aos cinemas: 5 de setembro de 2019. No elenco, astros como James McAvoy e Jessica Chastain. A direção continua com Andy Muschietti. King, inclusive, já assistiu ao filme e disse que "é fantástico". A Warner, produtora do longa, divulgou o novo trailer do filme nesta quinta-feira - aproveitando o boom da estreia de "Cemitério Maldito" nos cinemas. Veja no link abaixo:

3. A Longa Marcha. O livro, escrito em 1979, só agora ganha uma adaptação para as telas. Na trama, os americanos são comandados por um governo militar autoritário, que, todos os anos, promove um concurso em que jovens precisam correr pelos EUA por um tempo indeterminado. Muitos podem morrer no caminho. James Vanderbilt (Zodíaco) será o roteirista. Ainda sem previsão de lançamento.

4. Os Estranhos - The Tommyknockers. Uma nova adaptação do filme - ainda sem estreia programada - contará com a presença de James Wan (Invocação do Mal) na produção. Na trama, que King detesta, uma pequena cidade passa a ser influenciada por uma nave alienígena que está enterrada no local.

Ewan McGregor, ator Crédito: Divulgação

5. Doutor Sono (2020). Esperada continuação de O Iluminado (1980), o livro foi lançado em 2013. Na trama, Danny Torrance, agora adulto e ainda atormentado pelo fantasma do pai assassino, usa seus poderes para ajudar pessoas com problemas. Ewan McGregor (Star Wars) vive o protagonista da história, que estreia em 24 de janeiro de 2020.

6. In the Tall Grass (2019). Uma das apostas da Netflix para a temporada, o filme será dirigido pelo mestre do horror canadense Vincenzo Natali (Splice). No elenco, James Marsden (Westworld). Ainda sem data definida para estreia.

7.A Incendiária. O livro foi lançado em 1984 e já teve uma versão para o cinema no mesmo ano, com o título de Chamas da Vingança. Agora, contará com o luxo de ter o premiado diretor turco Faith Akin (Do Outro Lado) no comando do projeto. Ainda sem data de lançamento.

8. Outsider. Um dos últimos trabalhos de King vai ganhar uma versão para série de TV comandada por Richard Price (The Wire). Ainda sem data de estreia.

9. A Torre Negra. O filme de 2017 foi um fracasso, mas a TV ainda aposta na trama para uma verão em formato de minissérie. A Amazon, detentora dos direitos do livro, ainda não deu mais detalhes sobre o projeto.

Julianne Moore, atriz americana Crédito: Kenneth Willardt/imdb.com/Divulgação

10. Lisey's Story". Esperadíssima minissérie baseada no livro Love - A História de Lissey. A produção é da Apple, que vai lança-la no futuro serviço de streaming da empresa Apple +. JJ Abrams, de Star Wars, será o produtor e Julianne Moore uma das protagonistas.