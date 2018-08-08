LITERATURA

Raquel Cozer é a nova diretora editorial da HarperCollins Brasil

Editora será responsável pelo programa de títulos nacionais e internacionais da empresa no País
Redação de A Gazeta

07 ago 2018 às 21:27

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 21:27

Raquel Cozer é a nova diretora editorial da HarperCollins Brasil Crédito: Arquivo Pessoal
A HarperCollins Brasil anunciou nesta terça-feira, 7, que Raquel Cozer será a nova diretora editorial da companhia no País. Ela assume o cargo no dia 13 de agosto e será responsável pelo programa de títulos nacionais e internacionais da editora.
Ex-colunista e repórter de literatura e mercado editorial no jornal "O Estado de S. Paulo", Raquel Cozer deixa o cargo de editora de aquisições que ocupava na Intrínseca desde novembro do ano passado. Ela também foi editora executiva de livros de ficção na Editora Planeta durante dois anos, e colunista do jornal Folha de S. Paulo.
"É instigante fazer parte de uma empresa que entrou no mercado editorial do Brasil tão recentemente como uma companhia independente. Ajudar a construir um catálogo que seja inovador e faça jus a essa história, assim como a história de 200 anos da HarperCollins, além de pensar em estratégias para este momento desafiador em nosso mercado, é algo que me deixa entusiasmada", disse Cozer, em um comunicado da editora.

