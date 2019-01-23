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CINEMA

Rami Malek comemora primeira indicação ao Oscar: 'Momento único na vida'

Ator interpretou Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 00:03

Publicado em 

23 jan 2019 às 00:03
Freddie Mercury foi interpretado pelo ator Rami Malek, que acabou sendo indicado ao Oscar Crédito: Divulgação/Entertainment Weekly
Rami Malek, que fez sucesso com a interpretação de Freddie Mercury no filme Bohemian Rhapsody, comemorou sua primeira indicação ao Oscar, divulgada nesta terça-feira, 22. O ator de 37 anos concorre na categoria de Melhor Ator ao lado de Bradley Cooper, Christian Bale, Willem Dafoe e Viggo Mortensen.
Em entrevista ao Entertainment Weekly, Malek afirmou que está em Paris a trabalho e receber a notícia foi um "momento único" em sua vida. "É algo que você nunca espera que vá acontecer. É um sonho distante que os atores têm, mas nunca é sentido de fato no campo das possibilidades - é uma ocasião muito alegre, para dizer o mínimo", revelou.
Malek também compartilhou que a ideia de ser indicado ao Oscar pareceu mais alcançável após levar o prêmio de Melhor Ator em Filme Dramático no Globo de Ouro. "Tem algo em ouvir as palavras de que você é um ator indicado ao Oscar que ainda é incrivelmente chocante", completou.
Bohemian Rhapsody foi indicado em cinco categorias ao Oscar 2019. Além de Melhor Ator, concorre também a Melhor Filme, Melhor Edição, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som.

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