Rami Malek comemora primeira indicação ao Oscar: 'Momento único na vida'

Freddie Mercury foi interpretado pelo ator Rami Malek, que acabou sendo indicado ao Oscar Crédito: Divulgação/Entertainment Weekly

Rami Malek, que fez sucesso com a interpretação de Freddie Mercury no filme Bohemian Rhapsody, comemorou sua primeira indicação ao Oscar, divulgada nesta terça-feira, 22. O ator de 37 anos concorre na categoria de Melhor Ator ao lado de Bradley Cooper, Christian Bale, Willem Dafoe e Viggo Mortensen.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, Malek afirmou que está em Paris a trabalho e receber a notícia foi um "momento único" em sua vida. "É algo que você nunca espera que vá acontecer. É um sonho distante que os atores têm, mas nunca é sentido de fato no campo das possibilidades - é uma ocasião muito alegre, para dizer o mínimo", revelou.

Malek também compartilhou que a ideia de ser indicado ao Oscar pareceu mais alcançável após levar o prêmio de Melhor Ator em Filme Dramático no Globo de Ouro. "Tem algo em ouvir as palavras de que você é um ator indicado ao Oscar que ainda é incrivelmente chocante", completou.