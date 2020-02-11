Rainha de bateria tem paralisia após acidente, mas deve desfilar

Muriel Quixaba bateu a cabeça após uma queda Crédito: Instagram/ Reprodução

A rainha de bateria da Colorado do Brás, Muriel Quixaba, 35, perdeu temporariamente o movimento das pernas devido a um acidente doméstico que ocorreu na noite deste domingo (9). Ela escorregou enquanto limpava um local da sua residência, localizada na zona norte de São Paulo, e bateu a cabeça e as costas na quina de um móvel. A participação no Carnaval de São Paulo não deve ser comprometida.

Com fortes dores de cabeça e paralisia repentina dos seus movimentos, Quixaba foi levada ao hospital São Camilo, na zona oeste de São Paulo.

Em nota, divulgada nesta segunda-feira (10), a assessoria da rainha de bateria informou que ela já realizou todos exames médicos e que seu quadro de saúde é estável. "Felizmente essa manhã os médicos identificaram que ela teve um espasmo na vértebra que interrompeu os movimentos e que aos poucos estão retornando."