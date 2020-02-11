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Em São Paulo

Rainha de bateria tem paralisia após acidente, mas deve desfilar

Muriel Quixaba, 35 anos, perdeu temporariamente o movimento das pernas devido a uma queda em casa, na noite de domingo (9), mas médicos afirmam que ela estará recuperada a tempo para poder entrar na avenida pela escola Colorado do Brás

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 22:02
Muriel Quixaba bateu a cabeça após uma queda Crédito: Instagram/ Reprodução
A rainha de bateria da Colorado do Brás, Muriel Quixaba, 35, perdeu temporariamente o movimento das pernas devido a um acidente doméstico que ocorreu na noite deste domingo (9). Ela escorregou enquanto limpava um local da sua residência, localizada na zona norte de São Paulo, e bateu a cabeça e as costas na quina de um móvel. A participação no Carnaval de São Paulo não deve ser comprometida.
Com fortes dores de cabeça e paralisia repentina dos seus movimentos, Quixaba foi levada ao hospital São Camilo, na zona oeste de São Paulo. 
Em nota, divulgada nesta segunda-feira (10), a assessoria da rainha de bateria informou que ela já realizou todos exames médicos e que seu quadro de saúde é estável. "Felizmente essa manhã os médicos identificaram que ela teve um espasmo na vértebra que interrompeu os movimentos e que aos poucos estão retornando."
Muriel Quixaba recebeu alta no final de tarde desta segunda, e agora deve continuar com a recuperação em casa. "Segundo os médicos em poucos dias (entre sete e dez) ela já estará recuperada", garantiu o assessor de imprensa da rainha.

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