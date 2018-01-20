Rádio Litoral estreia em 12 municípios do Sul do ES

Em sua semana de inauguração, Rádio Litoral Sul realizou ações nas ruas, em Cachoeiro, durante a semana Crédito: Jack Viegas

Uma nova emissora da Rede Gazeta está na área. No ar, a rádio Litoral Sul funciona na frequência FM 101.1 MHz e a programação já pode ser ouvida nessa sintonia. Os programas e demais atrações começam nesta segunda-feira (22). O estúdio fica localizado na Regional Sul do grupo de comunicação em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o gerente de Rádios e Entretenimento, Renan Faé, a equipe está animada para a inauguração. Estamos muito felizes por levar a Litoral para o sul. É um projeto de longa data. Não vamos medir esforços para manter o mesmo padrão de qualidade aplicado em Vitória, Colatina e Linhares. Vamos levar mais alegria, alto astral, promoções e muita música, afirmou.

O sinal da rádio Litoral Sul pega nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes, Rio Novo, Piúma, Anchieta, Vargem Alta e Alfredo Chaves.

Programas e hits

O modelo de programação da Litoral FM privilegia músicas de sucesso do cenário musical atual e valoriza programas com apresentadores locais e da Rede Litoral. Os ouvintes de Cachoeiro e região ainda contarão com equipe local de reportagem e cobertura de fatos do dia a dia.

Entre as principais atrações estão as presenças dos programas Saudade Litoral, Conexão Litoral e Litoral Rádio Show. De segunda-feira a sábado, a programação de rede será transmitida das 12h às 14h e das 20h às 08h. Nos demais horários da grade da semana haverá conteúdo local.

Uma das vozes já confirmadas é a da jornalista Marla Bermudes. A profissional chegou em Cachoeiro de Itapemirim há poucas semanas como repórter na TV Gazeta Sul e já tem experiência na emissora. Vou reviver e matar saudade da Litoral. É uma rádio jovem, musical, popular e com informação que a região merece. Aqui nas ruas de Cachoeiro as pessoas receberam bem o lançamento, comemorou a locutora da Litoral Sul.

Das 7h ao meio dia vai ao ar o programa Litoral Rádio Show, com Marla Bermudes. De 14h até às 20h quem comanda é locutor Gean Feitosa que se muda do município da Serra direto para Cachoeiro. Ao integrar a equipe, minha expectativa é fazer o melhor, somar e fortalecer. A minha paixão pelo rádio é desde criança e isso sempre mexeu comigo. O rádio é uma arte, destacou o locutor Gean que soma 24 anos de carreira.

Sul completa Rede Litoral

A Litoral FM está no ar desde 24 de julho de 1994. Em 1996, passou a integrar os veículos da Rede Gazeta, com sede em Vitória. A Rede Litoral também tem programação e estúdios no Norte do Estado, em Linhares, Noroeste, em Colatina, e agora no Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação de todas as emissoras da Rede Litoral também pode ser ouvida no site www.litoralfm.com.br e no aplicativo da Litoral FM disponível para Download em dispositivos móveis. Os bastidores da rádio podem acompanhados nas redes sociais da emissora: Instagram (@litoralfm), Facebook (fb.com/litoralfm) e Twitter (@litoralfm).