Queen tocará ao vivo na cerimônia do Oscar 2019

A banda, tema de "Bohemian Rhapsody", indicado à estatueta de melhor filme, hoje é composta pelos membros originais Brian May e Roger Taylor e tem Adam Lambert, ex-astro do programa "American Idol", nos vocais, substituindo Freddie Mercury