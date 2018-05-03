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Humor

Quatro humoristas de vários cantos do Brasil fazem stand-up no ES

Pela primeira vez Haeckel Ferreira, Marcelo Marrom, Dinho Machado e Rossini Macedo apresentam juntos o show 'Humor de Quatro'

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 20:33
O capixaba Haeckel Ferreira Crédito: Rede do Riso/Divulgação
Um capixaba, outro carioca, um paulista e um paraibano que apesar das diferenças culturais possuem em comum a arte de provocar o riso.  Os amigos e humoristas Haeckel Ferreira, Marcelo Marrom, Dinho Machado e Rossini Macedo se reúnem pela primeira vez para apresentar o show "Humor de 4" nos dias 04, 05 e 06 de maio em Vila Velha e na Serra. 
"A gente se conhece há um tempinho por conta da comédia. Eles vêm muito ao Espírito Santo, nos encontramos em São Paulo, e sempre trocamos ideias sobre shows e humor. Temos uma relação fora dos palcos. Desta vez calhou deles estarem em Vitória e decidimos fazer esses shows juntos", conta o capixaba do grupo Haeckel Ferreira.
Os quatro possuem formação e experiências diferentes dentro e fora do humor, o que garante um caldeirão de piadas e temas diversos. "Nossa bagagem e nossa própria origem são diferentes. Cada um tem uma visão sobre o mundo, muitas vezes podem ser um tema com quatro visões completamente diferentes", explica Haeckel.
Enquanto o carioca Marcelo Marrom carrega sua vivência como compositor e adora fazer música no palco,  o paulista Dinho Machado tem como especialidade a dança. Já o forte do capixaba Haeckel Ferreira é a imitação e o paraibano Rossini Macedo conta seus causos pautado na Literatura do Cordel. Em comum, os humoristas possuem o pensamento rápido. Por isso, os shows vão ser na base do improviso, sem ensaios. "Vai ser uma surpresa tanto pro público quanto pra gente. Cada um vai ter o seu momento no palco e acho que vamos ter um momento com os quatro reunidos", adianta Haeckel. 
Cada um ao seu estilo, eles prometem um show com o humor sem ofensas, outro ponto em comum. "A gente nunca faz humor querendo humilhar ninguém. Acho que se você está pagando você não quer sair de casa para ser sacaneado. O humorista que tem que ser o ridículo", opina o capixaba. 
O formato do show por enquanto é uma exclusividade do Espírito Santo, já que acertar as agendas de shows e trabalhos profissionais dos humoristas é coisa rara. 
 
SERVIÇO
"Humor de Quatro" com Haeckel Ferreira, Marcelo Marrom, Dinho Machado e Rossini Macedo
Quando: 04, 05 e 06 de maio.
Onde: 04 de maio no Mercearia Botequim. Rua  Carlos Gomes, 433 - Parque Res. Laranjeiras, Serra. Nos dias 05 e 06 de maio no Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, s/n - Centro, Vila Velha.
Quanto: Na Serra o valor do couvert artístico R$ 25 as reservas devem ser feitas diretamente pelo telefone 99837-6094. Em Vila Velha R$ 30 (meia) à venda no site www.sympla.com.br.
Informações: (27) 99837-6094 

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