Prorrogadas inscrições para expor obras no Salão de Artes Levino Fanzeres

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:55
- Atualizado há 6 anos
Foram prorrogadas as inscrições para artistas visuais que querem expor suas obras no VIII Salão de Artes Levino Fanzeres, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), de Cachoeiro de Itapemirim.
Os interessados têm até o dia 9 de agosto para efetuar a inscrição pelo e-mail [email protected]. Para isso, os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível aqui. Os trabalhos serão selecionados por uma comissão técnica formada por três avaliadores, também escolhidos por meio de edital de chamamento.
Podem participar artistas de todo o país, nas modalidades pintura, gravura, desenho, fotografia, intervenção urbana e escultura. As obras deverão estar de acordo com a temática “O Homem em progresso: o cotidiano em evolução”, proposta pela Semcult.
O edital de chamamento público, com todas as informações sobre o VIII Salão de Artes Levino Fanzeres, está disponível no site da prefeitura de Cachoeiro.
Na solenidade de abertura da mostra, serão premiadas as três melhores obras escolhidas pela comissão. Os vencedores receberão R$ 3.594,80, R$ 2.175,80 e 1.437,92, respectivamente. Além disso, haverá, ainda, o troféu “Levino Fanzeres”, que será entregue ao autor do trabalho mais bem avaliado pelo público.
A exposição acontecerá de 27 de setembro a 1º de novembro na Sala Levino Fanzeres, que fica no térreo do Palácio Bernardino Monteiro, localizado na praça Jerônimo Monteiro, Centro da cidade.
"Com o Salão de Artes Levino Fanzeres, queremos incentivar a produção artística na cidade, promover o intercâmbio da nossa classe artística com as de outras regiões do país e, ainda, possibilitar ao cachoeirense o contato com a arte produzida localmente e em nível nacional, num esforço voltado à formação de público para esse tipo de expressão artística", afirma a secretária de Cultura e Turismo do município, Fernanda Martins.
