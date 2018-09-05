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Projeto transforma cantores do rap nacional em personagens de HQ

Artistas como Karol Conka e Mano Brown foram homenageados em capas de histórias em quadrinhos: 'os super-heróis atuam à margem da sociedade brasileira aqui'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 10:43

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 10:43

A ideia dos autores é mostrar a relação entre o rap e a cultura pop Crédito: Reprodução/Instagram
"O hip-hop é uma cultura de nerd e é necessário estudar referências literárias e artísticas para compor as letras", disse Emicida durante uma conversa sobre heróis negros em fevereiro deste ano. No entanto, muitas pessoas ainda acreditam que o gênero só fala de pobreza, racismo ou violência policial.
O youtuber Gil Santos - conhecido como Load - e o ilustrador Wagner Loud provaram o contrário ao anunciar capas de histórias em quadrinhos (HQ) que recriam obras da Marvel e da DC Comics com heróis interpretados por artistas do rap nacional.
"Pretendemos fazer os públicos desse gênero e dos gibis se misturarem. Sempre quis ver algo assim aqui no Brasil, pois no exterior já existe um mercado disso desde 2014 com os projetos da Marvel", afirma Gil. "Por que não criar um nicho disso aqui com nossos artistas? Quero ver a molecada consumindo tanto a música nacional quanto os quadrinhos", reflete.
Os dois lançaram 11 capas até agora e relacionam as qualidades dos rappers com as dos super-heróis. Mano Brown, por exemplo, se transforma num Pantera Negra, comparando a importância dele nas periferias de São Paulo com o protagonismo que o filme exerce na indústria de Hollywood.
Karol Conka é outra personalidade que exerce influência no projeto. Conhecida por letras sobre feminismo e ativismo negro, a cantora interpreta a Vixen, primeira super-heroína afro-americana da DC Comics.
"Neste trabalho, os personagens míticos, que usam superpoderes e querem dominar o mundo, lutam de uma forma diferente pela verdade e a justiça. Eles atuam à margem da sociedade [brasileira]", compara Gil.
O mais recente lançamento da dupla mostra Criolo interpretando o Senhor Destino, um personagem da DC Comics.

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