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Pandemia

Projeto social realiza drive-thru musical para ajudar famílias do ES

Pocket show musical com ponto de recebimento de doações será realizado neste sábado (15), em frente à Escola Lunz Educação Musical, em Morada de Laranjeiras, Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 09:01

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 09:01

Voluntários durante entrega das doações do último drive-thru solidário organizado pelo projeto Uma Tonelada de Amor
Voluntários durante entrega das doações do último drive-thru solidário organizado pelo projeto Uma Tonelada de Amor Crédito: Instagram/@umatoneladadeamor
Música combina com solidariedade? Para o projeto social "Uma Tonelada de Amor", sim. Assim, no próximo sábado (15), a partir das 10h, vai acontecer o Drive-Thru Solidário com direito a uma pequena orquestra tocando. O objetivo é arrecadar cestas básicas, alimentos, produtos de higiene, roupas, calçados e material escolar para atender famílias em regiões de vulnerabilidade social.
Com três horas de duração, o evento será organizado em frente à Escola Lunz Educação Musical, em Morada de Laranjeiras, Serra. Por lá, professores, entre eles membros da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), vão alegrar quem passar no local para fazer o bem.
Comecei a organizar esse evento um pouco apreensiva, porque está naquela questão: sai de casa, não sai de casa. E agora tô com muita esperança, com muita expectativa, muito feliz, porque estamos tendo um retorno muito positivo quanto às pessoas que estão recebendo essa notícia, comentou Flávia Lunz e Paola Barbosa, fundadora do projeto social em parceria com a escola.
O show será feito seguindo as regras de distanciamento social e saúde, garante Flávia. É coisa rápida, passar para deixar os alimentos e ir embora. Sorte de quem é vizinho aqui, que vai ouvir de casa, explica Lunz, destacando que o público será orientado a não permanecer no local. Ela ainda pede que os doadores coloquem os produtos no porta-malas, para que não haja contato dos voluntários com os doadores.
Se você passar pelo local e quiser continuar acompanhando a apresentação, ela será transmitida no perfil da escola de música no Instagram. A gente vai diversificar, vai ter o repertório cantado e o instrumental. Vai ter violoncelo, flauta transversal, violino, sax, adiantou Lunz.

DOAÇÕES

O "Uma Tonelada de Amor", que surgiu durante a pandemia com o objetivo de diminuir os impactos causados por ela, já arrecadou mais de sete toneladas de alimentos com outras ações, atingindo quase duas mil pessoas. No último drive-thru realizado pelo projeto social, em parceria com outra escola, foram recebidos mais de 800 quilos e alimento.
Tô com uma expectativa grande, querendo ultrapassar e bater o recorde de uma tonelada de arrecadação, afirmou sobre o evento de sábado.

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Além das cestas básicas, alimentos, produtos de higiene, roupas, calçados e material escolar - que serão recolhidos no drive-thru -, os interessados em ajudar podem fazer doações pelo Picpay ou por meio de transferência bancária.
  • Picpay:  @umatoneladadeamor
  • Nubank - 0260
  • Ag 0001
  • C/C 63132642-9
  • Flavia de Paula Lunz

DRIVE-THRU SOLIDÁRIO COM POCKET SHOW

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