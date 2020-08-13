Projeto social realiza drive-thru musical para ajudar famílias do ES

Voluntários durante entrega das doações do último drive-thru solidário organizado pelo projeto Uma Tonelada de Amor Crédito: Instagram/@umatoneladadeamor

Música combina com solidariedade? Para o projeto social "Uma Tonelada de Amor", sim. Assim, no próximo sábado (15), a partir das 10h, vai acontecer o Drive-Thru Solidário com direito a uma pequena orquestra tocando. O objetivo é arrecadar cestas básicas, alimentos, produtos de higiene, roupas, calçados e material escolar para atender famílias em regiões de vulnerabilidade social.

Com três horas de duração, o evento será organizado em frente à Escola Lunz Educação Musical, em Morada de Laranjeiras, Serra. Por lá, professores, entre eles membros da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), vão alegrar quem passar no local para fazer o bem.

Comecei a organizar esse evento um pouco apreensiva, porque está naquela questão: sai de casa, não sai de casa. E agora tô com muita esperança, com muita expectativa, muito feliz, porque estamos tendo um retorno muito positivo quanto às pessoas que estão recebendo essa notícia, comentou Flávia Lunz e Paola Barbosa, fundadora do projeto social em parceria com a escola.

O show será feito seguindo as regras de distanciamento social e saúde, garante Flávia. É coisa rápida, passar para deixar os alimentos e ir embora. Sorte de quem é vizinho aqui, que vai ouvir de casa, explica Lunz, destacando que o público será orientado a não permanecer no local. Ela ainda pede que os doadores coloquem os produtos no porta-malas, para que não haja contato dos voluntários com os doadores.

Se você passar pelo local e quiser continuar acompanhando a apresentação, ela será transmitida no perfil da escola de música no Instagram . A gente vai diversificar, vai ter o repertório cantado e o instrumental. Vai ter violoncelo, flauta transversal, violino, sax, adiantou Lunz.

DOAÇÕES

O "Uma Tonelada de Amor", que surgiu durante a pandemia com o objetivo de diminuir os impactos causados por ela, já arrecadou mais de sete toneladas de alimentos com outras ações, atingindo quase duas mil pessoas. No último drive-thru realizado pelo projeto social, em parceria com outra escola, foram recebidos mais de 800 quilos e alimento.

Tô com uma expectativa grande, querendo ultrapassar e bater o recorde de uma tonelada de arrecadação, afirmou sobre o evento de sábado.

Além das cestas básicas, alimentos, produtos de higiene, roupas, calçados e material escolar - que serão recolhidos no drive-thru -, os interessados em ajudar podem fazer doações pelo Picpay ou por meio de transferência bancária.

Picpay: @umatoneladadeamor

Nubank - 0260



Ag 0001



C/C 63132642-9



Flavia de Paula Lunz



DRIVE-THRU SOLIDÁRIO COM POCKET SHOW