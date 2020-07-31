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Comparação com 2019

Hemoes registra queda de 3 mil doações de sangue entre março e junho

Foram 13.385 doações, número quase 20% menor que a quantidade no mesmo período de 2019, quando 16.322 doações foram registradas

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 17:20
Doação de sangue
Doação de sangue no Espírito Santo Crédito: Divulgação Hemoes
Entre e março e junho de 2020, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes) registrou a captação de 13.385 doações de sangue em todos os seis pontos de coleta da rede estadual. O número é quase 20% menor que a quantidade de doações no mesmo período de 2019, quando 16.322 doações foram registradas. São quase três mil a menos.
Segundo a diretora do Hemoes, Marcela Murad, as unidades registram estoques abaixo do limite aceitável durante a pandemia de todos os tipos de sangue.
"Não há substituto para o sangue, por isso, precisamos que a população colabore com doações regulares para manter os estoques em níveis adequados", afirma.
A pandemia do novo coronavírus, apesar de restringir o convívio social, não interrompe a necessidade dos pacientes, que utilizam o material coletado nos pontos da rede estadual.

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Como forma de evitar o contágio e permitir a doação dos voluntários, o atendimento do Hemoes passou a ser, preferencialmente, por meio de agendamento.

QUEM PODE DOAR?

Antes de efetivamente doar sangue, os voluntários passam por uma triagem para avaliar sua condição de saúde e verificar se estão aptos a realizar a doação. Quem tem entre 16 e 69 anos pode se candidatar como voluntário. Para os mais velhos, uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal.
O interessado em doar sangue deve ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto e responder a um questionário. Caso tenha almoçado, deve aguardar três horas após a refeição para fazer a doação.
Neste período de pandemia, pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o novo Coronavírus podem realizar a doação após 30 dias sem apresentar sintomas. Já as pessoas que estiverem com sintomas gripais não devem comparecer para doação.

COMO AGENDAR A DOAÇÃO?

Hemocentro de Vitória
Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe | Telefone: 3636-7920
Unidade de Coleta de Sangue da Serra
Endereço: Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva) | Telefone: (27) 3218-9429
Hemocentro de Linhares
Endereço: Av. João Felipe Calmom, 174-298  Centro | Telefone: (27) 3264-6000
Hemocentro de Colatina
Endereço: R. Cassiano Castelo, 276  Centro | Telefone: (27) 3717-2800
Hemocentro de São Mateus
Endereço: Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington | Telefone: (27) 3767-7954

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