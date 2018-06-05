Princesas da Disney se reúnem em trailer de 'WiFi Ralph'; assista

Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

A Disney divulgou nesta segunda-feira, 4, o trailer do filme WiFi Ralph, sequência da animação Detona Ralph. O longa animado chegará aos cinemas brasileiros no dia 3 de janeiro de 2019. Assista ao trailer no fim da matéria.

Sob a trilha sonora de Harder, Better, Faster, Stronger, da banda Daft Punk, Ralph entra no mundo da internet para procurar por uma peça que permita consertar o videogame de Vanellope, amiga que conquistou no primeiro filme.

Recheado de referências a outros filmes da Disney como, por exemplo, Star Wars, o momento de maior destaque é a cena em que Vanellope se encontra com as princesas da Disney.

Também uma das princesas do estúdio de animação, Vanellope tem um diálogo com as demais personagens no qual a Disney faz uma sátira ao estereótipo que muitos acusam suas personagens de se enquadrar.