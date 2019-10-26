Home
>
Cultura
>
Preparado para a virada? Veja o guia de festas de réveillon 2020 no ES

Preparado para a virada? Veja o guia de festas de réveillon 2020 no ES

É chegada a hora de curtir os festões para romper o ano novo em grande estilo. Tem evento para todos estilos e bolsos

Publicado em 26 de outubro de 2019 às 10:00

 - Atualizado há 6 anos

O músico Glauco (de amarelo) e o DJ Emerson Vaz (de branco) com a atendente Marianna Siqueira Soares e a auxiliar administrativo Stephânia Ribeiro Martins no Ilha Buffet, em Vitória, que será sede da festa Réveillon Sensations Vitória 2020 Crédito: Vitor Jubini

Quando a gente pensa que não, já é fim de ano! E cá estamos, celebrando o fim de outubro que já é véspera de festas de confraternização, encontros de amigo oculto e - é claro - Natal e Réveillon. No Espírito Santo, as festas para romper 2020 já estão com vendas de ingressos a todo vapor e nada melhor do que se planejar para poder passar o ano com tranquilidade.

Recomendado para você

Atrações de Natal também integram a programação; O dia ainda conta com Feira Capixaba do Vinil e Feira de Cerâmica Artesanal

Agenda no ES de sexta (19) tem festival em Castelhanos e Thiago Aquino

Programação da Arena de Verão contará com shows de É o Tchan, Mumuzinho, Rogério Flausino, Lenine,Psirico e muito mais

Paralamas do Sucesso, Latino e Banda Eva são novas atrações da Arena de Verão em Vitória

Jordaine Wisdon viaja sozinho por diversos lugares do mundo e tem mais de 30 mil seguidores no Instagram

Blogueiro dos EUA experimenta moqueca capixaba e compara com a baiana; veja vídeo

Foi justamente planejamento a palavra de ordem para as amigas Marianna Siqueira Soares e Stephânia Ribeiro Martins, que já garantiram entradas para curtir a virada do ano com vista privilegiada de Camburi. "Estou animada para passar mais um ano o réveillon no Ilha, que foi o local que escolhi. Sempre é muito bom , muito animado. E o local é muito lindo, isso ajuda muito", fala Stephânia, que é auxiliar administrativo.

A colega Marianna, que é atendente, concorda e já está na positividade para um foguetório cheio de novas esperanças para o ano que esta por vir: "Que seja uma virada como as outras, linda com a família e que estejam todos muito felizes com a chegada de um novo ano".

O DJ Emerson Vaz é uma das atrações confirmadas para o réveillon que as bonitas escolheram para curtir e adianta: "Foi revigorante tocar para a galera em 2018 na virada. Todo mundo cantou, curtiu os hits clássicos que marcaram época em versões repaginadas e os pops eletrônicos atuais, que também embalaram a pista. Neste ano será a mesma energia".

A atendente Marianna Siqueira Soares e a auxiliar administrativo Stephânia Ribeiro Martins no Ilha Buffet, em Vitória, que será sede da festa Réveillon Sensations Vitória 2020 Crédito: Vitor Jubini

E enquanto ele comanda as picapes, o músico Glauco Mantovani, o Glauco, também está com a expectativa nas alturas para ver o público vibrar na hora da contagem regressiva. "É muito legal saber que levarei meu show para uma das festas de réveillon mais bonitas e tradicionais do Espírito Santo. Estamos preparando um show superanimado e diferente para entrar 2020 com a energia lá em cima", conclui.

O músico Glauco Mantovani, o cantor Glauco Crédito: Vitor Jubini

Se você ainda não tem nada programado ou a animação da galera te contagiou, o Divirta-se fez uma lista de festas para o réveillon no ES. Caso esteja com planos para o carnaval, arraste ainda mais para baixo que separamos uma programação para quem quer tirar o pé do chão sem preocupações.

AS FESTAS DE RÉVEILLON 2020 NO ESPÍRITO SANTO

  • RÉVEILLON ARENA CELEBRATION 2020
  • Atrações: Pacha Ibiza on Tour
  • Local: Arena Boulevard (Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
  • Ingressos: R$ 220 (arena, open bar e open food, preço único); R$ 165 (fort premium, open bar e open food, preço único) - Vendas por meio do Sympla.com.br
  • Mais informações: (27) 98874-6576

  • RÉVEILLON SENSATIONS VITÓRIA 2020
  • Atrações: Glauco, Emerson Vaz, One Nice Experience, Maison Rosée, Emerson Anunciação, Pirotecnia particular
  • Local: Ilha Buffet (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória)
  • Ingressos: R$ 320 (lounge ilha); R$ 250 (frontstage all inclusive); R$ 495 (frontstage all inclusive duplo); R$ 370 (cadeira mesa verde all inclusive); R$ 400 (cadeira mesa azul all inclusive); R$ 470 (cadeira mesa rosa all inclusive) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br
  • Mais informações: (27) 3225-6417

  • RÉVEILLON VIBE BOOA - LET'S 2020
  • Atrações: DJ Leandro Netto, Banda 027, Pedro e Lucas, DJ Robson Moreira, DJ Monia Lombardi
  • Local: Let's Guarapari (Rua M Três K, 315, Enseada Azul, Guarapari)
  • Ingressos: R$ 250 (convite feminino promocional); R$ 250 (convite masculino promocional) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br

  • RÉVEILLON-VITÓRIA TRANCE
  • Atrações: ainda serão divulgadas
  • Local: Sítio Paraíso (Rodovia ES 010, Serra)
  • Ingressos: R$ 40 (pista, valor único) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
  • Mais informações: (27) 99716-8135

  • RÉVEILLON MEX 2020
  • Atrações: Samba Júnior, Kaio e Kaique, DJ BIG
  • Local: Mex Steak And Beer (Avenida Beira Mar, 2700, Praia do Morro, Guarapari)
  • Ingressos: R$ 60 (entrada única, promocional) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
  • Mais informações: (27) 3030-2701

  • RÉVEILLON OPEN BAR PREMIUM - IRIRI MUSIC 2020
  • Atrações: Markavo, ArtSamba, DJ Paulinho
  • Local: Iriri Praia Clube (Avenida Dom Helvécio, Anchieta)
  • Ingressos: R$ 280 (inteira, pista, 2º lote); R$ 140 (meia-entrada, pista, 2º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
  • Mais informações: (27) 99687-2017

  • RÉVEILLON EMBRAZADO
  • Atrações: Henrique e Diego, DJ V Track, Sué
  • Local: Embrazado (Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)
  • Ingressos: R$ 150 (entrada única, preço promocional) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
  • Mais informações: (27) 99791-5623

  • RÉVEILLON MANSÃO 2K20
  • Atrações: Só Quero Amar, Manoel Jr., Marcus Rauta, Sheep DJ, Drunk n' Play, DJ Fabrício V
  • Local: Mansão 360º (Rua Belo Horizonte, 1, Meaípe, Guarapari)
  • Ingressos: R$ 330 (1º lote, convite feminino); R$ 330 (1º lote, convite masculino) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
  • Mais informações: (27) 3010-2040 / (27) 99997-0212

  • RÉVEILLON MULTIPLACE MAIS
  • Atrações: Tom Kray e Henrique e Diego
  • Local: Multiplace Mais (Rua A, lote 9, Meaípe, Guarapari)
  • Ingressos: R$ 350 (all inclusive premium web promo); R$ 280 (camarote all inclusive web promo); R$ 200 (frontstage web promo) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
  • Mais informações: (27) 3272-1565 / (27) 99807-9611 (Brava Entretenimento)

  • RÉVEILLON NINHO DA ROXINHA
  • Atrações: ainda serão divulgadas
  • Local: Ninho da Roxinha (Rua do Limão, 350, São João, Nova Almeida, Serra)
  • Ingressos: R$ 299 (1º lote, valor único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
  • Mais informações: (27) 3253-1516

  • RÉVEILLON CAFE DE LA MUSIQUE GUARAPARI 2020
  • Atrações: Chemical Surf e Bruninho e Davi
  • Local: Cafe de la Musique Guarapari (Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Península de Meaípe, Guarapari)
  • Ingressos: R$ 550 (preço único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Carnaval de Salvador salvador

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais