Preparado para a virada? Veja o guia de festas de réveillon 2020 no ES

É chegada a hora de curtir os festões para romper o ano novo em grande estilo. Tem evento para todos estilos e bolsos

Publicado em 26 de outubro de 2019 às 10:00 - Atualizado há 6 anos

O músico Glauco (de amarelo) e o DJ Emerson Vaz (de branco) com a atendente Marianna Siqueira Soares e a auxiliar administrativo Stephânia Ribeiro Martins no Ilha Buffet, em Vitória, que será sede da festa Réveillon Sensations Vitória 2020 Crédito: Vitor Jubini

Quando a gente pensa que não, já é fim de ano! E cá estamos, celebrando o fim de outubro que já é véspera de festas de confraternização, encontros de amigo oculto e - é claro - Natal e Réveillon. No Espírito Santo, as festas para romper 2020 já estão com vendas de ingressos a todo vapor e nada melhor do que se planejar para poder passar o ano com tranquilidade.

Foi justamente planejamento a palavra de ordem para as amigas Marianna Siqueira Soares e Stephânia Ribeiro Martins, que já garantiram entradas para curtir a virada do ano com vista privilegiada de Camburi. "Estou animada para passar mais um ano o réveillon no Ilha, que foi o local que escolhi. Sempre é muito bom , muito animado. E o local é muito lindo, isso ajuda muito", fala Stephânia, que é auxiliar administrativo.

A colega Marianna, que é atendente, concorda e já está na positividade para um foguetório cheio de novas esperanças para o ano que esta por vir: "Que seja uma virada como as outras, linda com a família e que estejam todos muito felizes com a chegada de um novo ano".

O DJ Emerson Vaz é uma das atrações confirmadas para o réveillon que as bonitas escolheram para curtir e adianta: "Foi revigorante tocar para a galera em 2018 na virada. Todo mundo cantou, curtiu os hits clássicos que marcaram época em versões repaginadas e os pops eletrônicos atuais, que também embalaram a pista. Neste ano será a mesma energia".

E enquanto ele comanda as picapes, o músico Glauco Mantovani, o Glauco, também está com a expectativa nas alturas para ver o público vibrar na hora da contagem regressiva. "É muito legal saber que levarei meu show para uma das festas de réveillon mais bonitas e tradicionais do Espírito Santo. Estamos preparando um show superanimado e diferente para entrar 2020 com a energia lá em cima", conclui.

O músico Glauco Mantovani, o cantor Glauco Crédito: Vitor Jubini

Se você ainda não tem nada programado ou a animação da galera te contagiou, o Divirta-se fez uma lista de festas para o réveillon no ES. Caso esteja com planos para o carnaval, arraste ainda mais para baixo que separamos uma programação para quem quer tirar o pé do chão sem preocupações.

AS FESTAS DE RÉVEILLON 2020 NO ESPÍRITO SANTO

RÉVEILLON ARENA CELEBRATION 2020



Atrações: Pacha Ibiza on Tour



Pacha Ibiza on Tour Local: Arena Boulevard (Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)



Arena Boulevard (Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha) Ingressos: R$ 220 (arena, open bar e open food, preço único); R$ 165 (fort premium, open bar e open food, preço único) - Vendas por meio do Sympla.com.br



R$ 220 (arena, open bar e open food, preço único); R$ 165 (fort premium, open bar e open food, preço único) - Vendas por meio do Sympla.com.br Mais informações: (27) 98874-6576





(27) 98874-6576 RÉVEILLON SENSATIONS VITÓRIA 2020



Atrações: Glauco, Emerson Vaz, One Nice Experience, Maison Rosée, Emerson Anunciação, Pirotecnia particular



Glauco, Emerson Vaz, One Nice Experience, Maison Rosée, Emerson Anunciação, Pirotecnia particular Local: Ilha Buffet (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória)



Ilha Buffet (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória) Ingressos: R$ 320 (lounge ilha); R$ 250 (frontstage all inclusive); R$ 495 (frontstage all inclusive duplo); R$ 370 (cadeira mesa verde all inclusive); R$ 400 (cadeira mesa azul all inclusive); R$ 470 (cadeira mesa rosa all inclusive) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br



R$ 320 (lounge ilha); R$ 250 (frontstage all inclusive); R$ 495 (frontstage all inclusive duplo); R$ 370 (cadeira mesa verde all inclusive); R$ 400 (cadeira mesa azul all inclusive); R$ 470 (cadeira mesa rosa all inclusive) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br Mais informações: (27) 3225-6417





(27) 3225-6417 RÉVEILLON VIBE BOOA - LET'S 2020



Atrações: DJ Leandro Netto, Banda 027, Pedro e Lucas, DJ Robson Moreira, DJ Monia Lombardi



DJ Leandro Netto, Banda 027, Pedro e Lucas, DJ Robson Moreira, DJ Monia Lombardi Local: Let's Guarapari (Rua M Três K, 315, Enseada Azul, Guarapari)



Let's Guarapari (Rua M Três K, 315, Enseada Azul, Guarapari) Ingressos: R$ 250 (convite feminino promocional); R$ 250 (convite masculino promocional) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br





R$ 250 (convite feminino promocional); R$ 250 (convite masculino promocional) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br RÉVEILLON-VITÓRIA TRANCE



Atrações: ainda serão divulgadas



ainda serão divulgadas Local: Sítio Paraíso (Rodovia ES 010, Serra)



Sítio Paraíso (Rodovia ES 010, Serra) Ingressos: R$ 40 (pista, valor único) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br



R$ 40 (pista, valor único) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br Mais informações: (27) 99716-8135





(27) 99716-8135 RÉVEILLON MEX 2020



Atrações: Samba Júnior, Kaio e Kaique, DJ BIG



Samba Júnior, Kaio e Kaique, DJ BIG Local: Mex Steak And Beer (Avenida Beira Mar, 2700, Praia do Morro, Guarapari)



Mex Steak And Beer (Avenida Beira Mar, 2700, Praia do Morro, Guarapari) Ingressos: R$ 60 (entrada única, promocional) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br



R$ 60 (entrada única, promocional) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br Mais informações: (27) 3030-2701





(27) 3030-2701 RÉVEILLON OPEN BAR PREMIUM - IRIRI MUSIC 2020



Atrações: Markavo, ArtSamba, DJ Paulinho



Markavo, ArtSamba, DJ Paulinho Local: Iriri Praia Clube (Avenida Dom Helvécio, Anchieta)



Iriri Praia Clube (Avenida Dom Helvécio, Anchieta) Ingressos: R$ 280 (inteira, pista, 2º lote); R$ 140 (meia-entrada, pista, 2º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br



R$ 280 (inteira, pista, 2º lote); R$ 140 (meia-entrada, pista, 2º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br Mais informações: (27) 99687-2017





(27) 99687-2017 RÉVEILLON EMBRAZADO



Atrações: Henrique e Diego, DJ V Track, Sué



Henrique e Diego, DJ V Track, Sué Local: Embrazado (Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)



Embrazado (Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória) Ingressos: R$ 150 (entrada única, preço promocional) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br



R$ 150 (entrada única, preço promocional) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br Mais informações: (27) 99791-5623





(27) 99791-5623 RÉVEILLON MANSÃO 2K20



Atrações: Só Quero Amar, Manoel Jr., Marcus Rauta, Sheep DJ, Drunk n' Play, DJ Fabrício V



Só Quero Amar, Manoel Jr., Marcus Rauta, Sheep DJ, Drunk n' Play, DJ Fabrício V Local: Mansão 360º (Rua Belo Horizonte, 1, Meaípe, Guarapari)



Mansão 360º (Rua Belo Horizonte, 1, Meaípe, Guarapari) Ingressos: R$ 330 (1º lote, convite feminino); R$ 330 (1º lote, convite masculino) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br



R$ 330 (1º lote, convite feminino); R$ 330 (1º lote, convite masculino) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br Mais informações: (27) 3010-2040 / (27) 99997-0212





(27) 3010-2040 / (27) 99997-0212 RÉVEILLON MULTIPLACE MAIS



Atrações: Tom Kray e Henrique e Diego



Tom Kray e Henrique e Diego Local: Multiplace Mais (Rua A, lote 9, Meaípe, Guarapari)



Multiplace Mais (Rua A, lote 9, Meaípe, Guarapari) Ingressos: R$ 350 (all inclusive premium web promo); R$ 280 (camarote all inclusive web promo); R$ 200 (frontstage web promo) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br



R$ 350 (all inclusive premium web promo); R$ 280 (camarote all inclusive web promo); R$ 200 (frontstage web promo) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br Mais informações: (27) 3272-1565 / (27) 99807-9611 (Brava Entretenimento)





(27) 3272-1565 / (27) 99807-9611 (Brava Entretenimento) RÉVEILLON NINHO DA ROXINHA



Atrações: ainda serão divulgadas



ainda serão divulgadas Local: Ninho da Roxinha (Rua do Limão, 350, São João, Nova Almeida, Serra)



Ninho da Roxinha (Rua do Limão, 350, São João, Nova Almeida, Serra) Ingressos: R$ 299 (1º lote, valor único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br



R$ 299 (1º lote, valor único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br Mais informações: (27) 3253-1516





(27) 3253-1516 RÉVEILLON CAFE DE LA MUSIQUE GUARAPARI 2020



Atrações: Chemical Surf e Bruninho e Davi



Chemical Surf e Bruninho e Davi Local: Cafe de la Musique Guarapari (Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Península de Meaípe, Guarapari)



Cafe de la Musique Guarapari (Rua Manoel Duarte Souza Mattos, Península de Meaípe, Guarapari) Ingressos: R$ 550 (preço único) - Vendas por meio do EventBrite.com.br

