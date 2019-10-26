Publicado em 26 de outubro de 2019 às 10:00
- Atualizado há 6 anos
Quando a gente pensa que não, já é fim de ano! E cá estamos, celebrando o fim de outubro que já é véspera de festas de confraternização, encontros de amigo oculto e - é claro - Natal e Réveillon. No Espírito Santo, as festas para romper 2020 já estão com vendas de ingressos a todo vapor e nada melhor do que se planejar para poder passar o ano com tranquilidade.
Foi justamente planejamento a palavra de ordem para as amigas Marianna Siqueira Soares e Stephânia Ribeiro Martins, que já garantiram entradas para curtir a virada do ano com vista privilegiada de Camburi. "Estou animada para passar mais um ano o réveillon no Ilha, que foi o local que escolhi. Sempre é muito bom , muito animado. E o local é muito lindo, isso ajuda muito", fala Stephânia, que é auxiliar administrativo.
A colega Marianna, que é atendente, concorda e já está na positividade para um foguetório cheio de novas esperanças para o ano que esta por vir: "Que seja uma virada como as outras, linda com a família e que estejam todos muito felizes com a chegada de um novo ano".
O DJ Emerson Vaz é uma das atrações confirmadas para o réveillon que as bonitas escolheram para curtir e adianta: "Foi revigorante tocar para a galera em 2018 na virada. Todo mundo cantou, curtiu os hits clássicos que marcaram época em versões repaginadas e os pops eletrônicos atuais, que também embalaram a pista. Neste ano será a mesma energia".
E enquanto ele comanda as picapes, o músico Glauco Mantovani, o Glauco, também está com a expectativa nas alturas para ver o público vibrar na hora da contagem regressiva. "É muito legal saber que levarei meu show para uma das festas de réveillon mais bonitas e tradicionais do Espírito Santo. Estamos preparando um show superanimado e diferente para entrar 2020 com a energia lá em cima", conclui.
Se você ainda não tem nada programado ou a animação da galera te contagiou, o Divirta-se fez uma lista de festas para o réveillon no ES. Caso esteja com planos para o carnaval, arraste ainda mais para baixo que separamos uma programação para quem quer tirar o pé do chão sem preocupações.
