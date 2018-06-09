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CULTURA

Peça rejeitada por Crivella será encenada na Fundição Progresso

Mostra Corpos Visíveis terá 'O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, em cena a partir das 19h deste sábado (9), no Rio de Janeiro

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 20:41
Espetáculo "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu" foi censurada pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella Crédito: Ligia Jardim/Divulgação
O espetáculo "O Evangelho Segundo Jesus, rainha do Céu", que foi rejeitado pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), será uma das principais atrações do segundo dia da Mostra Corpos Visíveis. Ele está previsto para ser encenado neste sábado, 9, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, fazendo uma mistura de monólogo e contação de histórias em um ritual que traz Jesus ao tempo presente, na pele de uma travesti.
Segundo a produção da peça, histórias bíblicas conhecidas são recontadas em uma perspectiva contemporânea, propondo uma reflexão sobre a opressão e intolerância sofridas por transgêneros e minorias em geral.
Crivella publicou em suas redes sociais um vídeo dizendo que não iria tolerar "nenhuma exposição que vai ofender a religião das pessoas". A atriz da peça, Renata Carvalho, respondeu dizendo que "Jesus é a imagem e semelhança de todos menos de pessoas trans - é inapropriado."
De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio, a peça estava na programação de uma das arenas do Parque Madureira, mas não chegou a ser cancelada. Autoridades afirmaram que houve uma licitação e o perdedor do pregão conseguiu na Justiça o direito de impedir a realização de qualquer atividade até a solução do imbróglio, o que nada teve a ver com a postura de Crivella sobre o espetáculo.

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