Home
>
Cultura
>
Peça mostra a vida e a obra de Paulo Freire no Palácio Sônia Cabral

Peça mostra a vida e a obra de Paulo Freire no Palácio Sônia Cabral

Companhia de Circo Teatro de Rua apresenta espetáculo "Paulo Freire, O Andarilho da Utopia" e promove oficina em Vitória