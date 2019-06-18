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DIVERSÃO

Passeios de barco pela Baía de Vitória são opções para o feriadão

Projetos Beer Bolt, dento da programação do 14º Encontro Nacional das Acervas, e o "Belezas do Canal", do sistema Ecobalsas, proporcionam um olhar diferente da Capital

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 15:34

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 jun 2019 às 15:34
18/06/2019 - Passeio panorâmico de balsa pela Grande Vitória Crédito: Divulgação/Ecobalsas
Feriadão rima com passeio ao ar livre para curtir a natureza. Portanto, nada melhor do que contemplar os pontos turísticos (e as belezas naturais) de Vitória e Vila Velha em uma volta de barco. O melhor é que temos duas opções para o Corpus Christi: o Beer Bolt, dentro da extensa (e etílica) programação do 14º Encontro Nacional das Acervas (Associações de Cervejeiros Artesanais) e o passeio "Belezas do Canal", proposto pelo Ecobalsas, barcos que fazem uma rota circular nos principais pontos turísticos e históricos à beira-mar de Vitória e Vila Velha.
>Cafe de La Musique muda de local e garante edição em Pedra Azul
O Beer Bolt propõe um passeio de barco pela baía de Vitória, com direito à música ao vivo e à degustação de cerveja artesanal. A atração acontece na quinta (20) e na sexta (21), a partir das 15h, com saída do Pier de Iemanjá (início da Praia de Camburi, Vitória). Há vários valores de ingressos, alguns com descontos para os associados do Acervas. O preço, em média, sai por R$ 119,90. Interessado em embarcar nesta viagem? Fique atento, pois os ingressos para sexta-feira já estão esgotados. Os bilhetes podem ser comprados pelo site oficial do evento
>Feriado de quinta (20/06) com Festival de Inverno, baladas e mais
Por sua vez, quem prefere uma diversão mais familiar, pode apostar no passeio "Belezas do Canal". Na quinta (20), sábado (22) e domingo (23), as Ecobalsas vão sair às 10h e às 16h, do Cais dos Pescadores, na Praia do Suá, em Vitória. A rota, com duração de uma hora e quinze minutos, passa por pontos turísticos, como o Palácio do Governo do Estado, Cais dos Catraieiros, Museu Vale, Morro do Penedo, Convento da Penha e Projeto Tamar, entre outros.
Com capacidade para 100 pessoas, a embarcação usada no passeio, a do tipo trimarã, tem baixo impacto ambiental. Os ingressos custam R$ 50,00.
SERVIÇO
Beer Bolt. Passeio de balsa pela Baía de Vitória, com direito à música ao vivo e degustação de cerveja artesanal. Quinta (20) e sexta (21), às 15h, com saída do Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, Vitória. Dentro da programação do 14º Econtro Nacional das Acervas (Associações de Cervejeiros Artesanais). Ingressos: são vários valores, incluindo descontos para associados da Acerva. Preço médio: R$ 119,90. À venda no site https://loja.nacionaldasacervas.com.br.
"Belezas do Canal". Quinta (20), sábado (22) e domingo (23). Saídas às 10h e às 16h. Embarque e desembarque: Cais dos Pescadores, no Hortomercado. Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 2, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 50, pode ser adquirido pelo aplicativo Ecobalsas, nos sistemas IOS e Android. Roteiro: Forte São João, Palácio do Governo, Cais dos Catraieiros, Cinco Pontes, Museu Vale, Cais de Pela Macaco, Penedo, Salibras, Eames, 38 BI, Convento da Penha, Terceira Ponte, Cais das Artes, Praça do Papa, Projeto Tamar e Cais dos Pescadores.

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