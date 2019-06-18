Passeios de barco pela Baía de Vitória são opções para o feriadão

Por sua vez, quem prefere uma diversão mais familiar, pode apostar no passeio "Belezas do Canal". Na quinta (20), sábado (22) e domingo (23), as Ecobalsas vão sair às 10h e às 16h, do Cais dos Pescadores, na Praia do Suá, em Vitória. A rota, com duração de uma hora e quinze minutos, passa por pontos turísticos, como o Palácio do Governo do Estado, Cais dos Catraieiros, Museu Vale, Morro do Penedo, Convento da Penha e Projeto Tamar, entre outros.