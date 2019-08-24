Passeata Raulseixista

Passeata cultural vai homenagear Raul Seixas em Vitória

Evento terá shows a partir das 18h30 da próxima quarta (21), no Centro de Vitória

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 06:00

Passeata Raulseixista no Centro de Vitória (ES) em 2018 Crédito: Arquivo pessoal

Raul Seixas é ícone do rock nacional ainda hoje, 30 anos depois de sua morte. Mas ao que depender dos fãs que ele deixou pelo Espírito Santo afora, essa lembrança vai ficar viva para sempre. É que em Vitória e em outras capitais do Brasil, simultaneamente, a noite da próxima quarta-feira (21) será de Passeata Raulseixista, com shows de tributo e homenagens ao artista. A data marca o aniversário de falecimento do músico, considerado o pai do rock brasileiro.

Os fãs e interessados vão se concentrar na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, a partir das 18h30. A saída está marcada para às 19h15, quando sairão em caminhada, em direção à Casa Porto de Artes Plásticas, no mesmo bairro histórico. Lá, a banda Brígida D'la Penha agita a programação de graça, depois dos shows de dois outros grupos musicais que vão se apresentar antes e durante a passeata.

O evento, que no Estado é organizado pelo grupo Kavernistas, pretende levar à população mais jovem um pouco da história de Raul e brindar os maiores sucessos dele na música, como conta um dos organizadores da festa, David Rocha, de 36 anos.

É uma maneira de resgatar o nome do Raul, que tem uma participação importante no cenário cultural brasileiro. Passeou por vários ritmos e estilos e tem uma mensagem política e social que são muito importantes até hoje David Rocha, organizador •

"A expectativa é conseguir juntar um bom número de fãs. Teremos a participação das bandas capixabas, que também é algo bem esperado, e um show especial no fim do evento para encerrar a noite. Temos motoclubes que já estão confirmando presença e várias personalidades da cena cultural do Espírito Santo também estão manifestando interesse", comemora.

SERVIÇO

Passeata Raulseixista 2019

Quando: 21 de agosto de 2019 (quarta-feira), a partir das 18h30

Onde: concentração na Praça Costa Pereira (Av. Jerônimo Monteiro, s/n, Centro de VItória) e fim na Casa Porto de Artes Plásticas (Av. Jerônimo Monteiro, 66, Centro de Vitória

Entrada franca

Informações: (27) 3024 6533

