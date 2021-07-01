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Parte de cenário do 'Power Couple Brasil 5' desaba e atinge participante

Com dor, o cantor perguntou aos outros participantes se algum corte é perceptível

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:29
Thiago Bertoldo, cantor sertanejo atingido por cenário
Thiago Bertoldo, cantor sertanejo atingido por cenário Crédito: Divulgação/Record TV
O cantor sertanejo Thiago Bertoldo recebeu atendimento médico após ser atingido por parte de cenário no Power Couple Brasil 5 na terça-feira,29, na Record TV. O incidente aconteceu enquanto Bertoldo e os outros integrantes aguardavam a realização da prova de casais.
Por conta do acidente, a produção modificou a ordem da dinâmica para que o cantor recebesse atendimento especializado. Ele e a companheira, a atriz Geórgia Fröhlich, foram o último casal a realizar a prova.
Vídeos do momento foram divulgados nas redes sociais do participante. Nas imagens é possível ver o momento em que o objeto cenográfico atinge a cabeça de Thiago. Com dor, o cantor pergunta aos outros participantes se algum corte é perceptível. "Cortou sim", responde um dos integrantes. Pelo vídeo, não é possível identificar de quem partiu a afirmação.

Após o acidente, vitória

Apesar da situação, Thiago e Geórgia alcançaram pela segunda semana seguida a posição de Casal Power da semana. Os dois finalizaram a prova no tempo de 1 minuto e 26 segundos, 14 segundos de diferença da dupla Bruno Salomão e Deborah Albuquerque. O desafio consistia em fazer, de ponta cabeça, uma massa de bolo e colocá-la em forminhas.

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