Parque das Esculturas: conheça as áreas que vão abrigar as instalações culturais

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Fernando Madeira

Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES) revelou mais detalhes dos locais onde serão implantadas as instalações culturais (permanentes e temporárias) no Parque Cultural Casa do Governador, que deve ser aberto a visitantes no primeiro semestre de 2022, em Vila Velha. O local onde as obras serão fixadas foi batizado de "Parque das Esculturas". Com inscrições de projetos abertas até 30 de setembro , arevelou mais detalhes dos locais onde serão implantadas as instalações culturais (permanentes e temporárias) no, que deve ser aberto a visitantes no primeiro semestre de 2022, em. O local onde as obras serão fixadas foi batizado de "Parque das Esculturas".

A Residência Oficial - onde será instalado o parque - fica localizada em frente ao mar da Praia da Costa, com uma área de cerca de 93 mil metros quadrados e uma extensa vegetação de restinga. Portanto, o artista que pretende instalar sua obra deve pensar em uma proposta entendendo que o local é cercado com flora de espécies nativas e exóticas e fauna diversificada.

Também é importante considerar as condições materiais e discursivas, visto que as obras ficarão expostas ao sol, chuva, vento, maresia, interferência de animais diversos e intercorrências do tempo. Cada projeto de escultura e instalação terá disponível uma área com diâmetro de 10 metros para ocupação livre. Abaixo, veja dois vídeos com detalhes do local.

O projeto deverá prever sua instalação considerando as especificidades de cada área, como, por exemplo, as condições de solo, irregularidades e desníveis, presença de vegetação e rochas. Nenhuma vegetação poderá ser retirada ou deslocada de seu espaço original. Além disso, no ato da inscrição do projeto, deve-se especificar com clareza a categoria de intervenção que será necessária para a montagem da peça, como, por exemplo, escavações, perfurações, sapatas, pilares, vigas, pontos elétricos e hidráulicos; focos de luminotécnica, tirantes e fixações para resistir a ventos fortes.

As esculturas e instalações poderão ser realocadas das áreas previstas pelo proponente no projeto conforme a organização da curadoria. Os projetos selecionados terão 30 dias para a atualização do Projeto de Execução e Montagem, a partir da especificação das áreas de instalação definitivas pela curadoria.

Como anunciado anteriormente, os espaços destinados à montagem das esculturas e instalações são divididos em duas categorias: temporária, que irá selecionar oito projetos (com prazo de duração de um ano) e permanente, que irá selecionar sete projetos. Ao todo, o investimento para o “Parque de Esculturas da Residência Oficial do Governo do Estado” será de R$ 1,3 milhão. Abaixo, veja as especificações de cada categoria a ser selecionada.

TEMPORÁRIA

Para as propostas temporárias, o local disponibilizado é um bosque, contendo uma área com presença de árvores de grande e pequeno porte, gerando espaços livres que formam corredores e clareiras, entre as árvores. O solo é areno-argiloso, com superfície alternando entre solo exposto, serrapilheira (camada de folhas secas) e solo revestido por gramas. O local tem canos e tubulações de instalações hidráulicas e elétricas, soterradas no solo, que devem ser observadas nas escavações. A área é suavemente plana, com ligeiros desníveis.

Bosque onde ficarão as obras temporárias do Parque das Esculturas, dentro da Casa do Governador, em Vila Velha Crédito: Secult/ES

PERMANENTES

Para as propostas permanentes, sete locais específicos foram disponibilizados:

Bosque na Casa do Governador onde ficará uma das obras permanentes Crédito: Secult/ES

Um pequeno bosque com presença de árvores de grande e pequeno porte, que se organizam dando espaço a uma pequena clareira. O solo é areno-argiloso e tem presença de serrapilheira. A topografia íngreme e o limite do local são definidos por um muro de pedras ao fundo

Área aberta com vegetação rasteira, cactos e agaves que receberá obras permanentes na Casa do Governador, em Vila Velha Crédito: Secult/ES

Uma área aberta com vegetação rasteira, cactos e agaves. O afloramento rochoso tem presença de espécies herbáceas. O local tem um grande desnível, acidentado

Encosta de morro costeiro com solo argiloso que receberá exposições permanentes na Casa do Governador Crédito: Secult/ES

Encosta de morro costeiro com solo argiloso. Área com declive acidentado, com presença de afloramentos rochosos e árvores de médio porte

Encosta do morro costeiro, em área com declive acidentado, que receberá obras de arte na Casa do Governador Crédito: Secult/ES

Encosta do morro costeiro, em área com declive acidentado. O solo é argiloso com presença de serrapilheira (folhas secas), bosque de árvores nativas e exóticas de médio a grande porte. Sujeito à ação intensa de ventos fortes

Alto do morro costeiro, no caminho para o heliponto, que receberá obras de arte Crédito: Secult/ES

Caminho para o heliponto: alto do morro costeiro, em área de declive acidentado. Solo argiloso, com presença de clareira gramada, árvores de grande porte. Sujeito à ação intensa de maresia e ventos fortes. É importante observar altura máxima de 3 metros para as instalações

O alto do morro costeiro, em descampado gramado, ao lado do heliponto, também receberá obras de arte Crédito: Secult/ES

Ao lado do heliponto: alto do morro costeiro em descampado gramado, às margens de mata de tabuleiro, em bosque com espécies arbóreas e arbustivas, de médio a grande porte. Solo argiloso. Sujeito à ação intensa de maresia e ventos fortes. É preciso observar a altura máxima de 3 metros para as instalações

A encosta do morro costeiro próxima ao mar, na Casa do Governador, receberá obras de arte Crédito: Secult/ES

No caminho das rochas: encosta do morro costeiro próxima ao mar, em descampado gramado, às margens de mata de tabuleiro e vegetação rupestre, com espécies arbustivas, de médio a pequeno porte. Trechos com solo argiloso e rochoso. Sujeito à ação intensa da maresia e prováveis respingos de água salgada, em eventuais estações com maré alta e ventos fortes.