Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diga xis!

Para casais, a moda do verão agora é tirar foto mergulhando abraçado

E tem técnica para conseguir fazer o clique perfeito, tá?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 17:11

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 17:11

Moda do Instagram agora é tirar foto mergulhando junto Crédito: Reprodução/Instagram @thsarlo
Vida de casal não é fácil. Agora, a moda para quem está apaixonado é tirar foto mergulhando junto - e abraçadinho! A ideia começou a surgir em perfis do Instagram que só postam cliques apaixonados, e é claro que o brasileiro não podia ficar para trás. 
Dentre as centenas de fotos que já estão bombando na rede com o novo estilo, está o registro do professor de educação física Thiago Sarlo, de 21 anos. Ele, que está namorando há cinco meses, fez o clique mergulhando com a namorada há cerca de duas semanas, na casa de uma amiga, em Vila Velha. 
Ao fundo da foto, está o Convento da Penha - será a benção do casal? Segundo Thiago, a ideia surgiu justamente depois de os dois virem nas redes sociais um clique em que os dois, abraçados, mergulhavam juntos. É lógico que ele e a namorada quiseram um registro similar e não pensaram duas vezes antes de tentar a pose. 
"Até que a foto foi fácil, conseguimos de primeira. O segredo é colocar no celular a opção de fazer vários disparos, assim o momento exato do salto vai ficar registrado", revela. O professor detalha que o pior é o impacto com a água, isso porque por conta da posição um dos dois tem que cair "deitado" na piscina ou no mar - nesse caso, ele mesmo. 
"Mas a foto fica ótima, super bacana. Vale a pena", finaliza.
Confira fotos de outros casais que entraram na onda do "mergulho abraçadinho": 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027
Imagem de destaque
Senado reconhece estágio como experiência profissional
Imagem de destaque
Barba é o novo cabelo? Conheça 3 estilos que estão em alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados