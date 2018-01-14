Para casais, a moda do verão agora é tirar foto mergulhando abraçado

Moda do Instagram agora é tirar foto mergulhando junto Crédito: Reprodução/Instagram @thsarlo

Vida de casal não é fácil. Agora, a moda para quem está apaixonado é tirar foto mergulhando junto - e abraçadinho! A ideia começou a surgir em perfis do Instagram que só postam cliques apaixonados, e é claro que o brasileiro não podia ficar para trás.

Dentre as centenas de fotos que já estão bombando na rede com o novo estilo, está o registro do professor de educação física Thiago Sarlo, de 21 anos. Ele, que está namorando há cinco meses, fez o clique mergulhando com a namorada há cerca de duas semanas, na casa de uma amiga, em Vila Velha.

Ao fundo da foto, está o Convento da Penha - será a benção do casal? Segundo Thiago, a ideia surgiu justamente depois de os dois virem nas redes sociais um clique em que os dois, abraçados, mergulhavam juntos. É lógico que ele e a namorada quiseram um registro similar e não pensaram duas vezes antes de tentar a pose.

"Até que a foto foi fácil, conseguimos de primeira. O segredo é colocar no celular a opção de fazer vários disparos, assim o momento exato do salto vai ficar registrado", revela. O professor detalha que o pior é o impacto com a água, isso porque por conta da posição um dos dois tem que cair "deitado" na piscina ou no mar - nesse caso, ele mesmo.

"Mas a foto fica ótima, super bacana. Vale a pena", finaliza.