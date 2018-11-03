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Papai Noel chega ao Espírito Santo neste sábado (3)

Chegada do Bom Velhinho poderá ser acompanhada em shoppings de Vitória e Vila Velha, com direito a muita festa e música

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 21:17
Papai Noel Crédito: Divulgação
Faltando menos de dois meses para o Natal, o Bom Velhinho já tem data para chegar ao Espírito Santo. Neste sábado (3), o Papai Noel marca presença em dois shoppings da Grande Vitória com muita festa, música e kits para os pequenos.
Na Shopping Vitória, na Enseada do Suá, ele receberá o carinho e aplausos do público a partir das 18 horas. Ele será recepcionado com muita festa, distribuição de brindes, músicas natalinas e muitas surpresas. Outra atração à parte é a Árvore de Natal, decorada com mais de 1.200 enfeites, entre bolas vermelhas e verdes com diferentes texturas, estrelas, laços e charmosas pelúcias de papai Noel, além de 12,5 mil lâmpadas LED, que darão ainda mais vida a ela.
Uma hora e meia depois, o Bom Velhinho chega no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Além da chegada do Papai Noel, o espaço comercial terá apresentações especiais no O Fabuloso Circo de Natal.
Um desfile circense com cerca de 30 personagens, entre eles: malabares, palhaços, pernas de pau e equilibristas se apresentam antes da chegada do bom velhinho para encantar a criançada e os apaixonados pelo espírito natalino.
Para as crianças entrarem no clima cerca de mil kits serão distribuídos contendo: um gorro natalino, uma gravatinha e um nariz de palhaço. A retirada será de 10h às 17 horas, no Teatro Clubinho.
A partir das 18h30, o mestre de cerimônias fará brincadeiras e mágicas, e em seguida a Orquestra Sonata faz uma apresentação mais que especial com a versão clássica de canções como: Jingle Bells, White Christmas, O Primeiro Natal, Oh, Happy Day, entre outras. E, às 19h30, a tão esperada chegada do Papai Noel promete emocionar os presentes, que ainda vão conferir uma queima de fogos em seguida.

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