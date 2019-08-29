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TELEVISÃO

Paola Carosella e Henrique Fogaça ganharão programas próprios na Band

Jurados do 'MasterChef' estarão à frente do 'Lado C' e do 'Mistérios do Pantanal' a partir de 2020, seguindo o caminho de Erick Jacquin, que já apresenta o 'Pesadelo na Cozinha'

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 06:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 06:16
Henrique Fogaça e Paola Carosella Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMasterChef BrasilENTITY_apos_ENTITY (2019) / Band
Paola Carosella, uma das juradas do MasterChef Brasil, ganhará um programa solo na programação da Band a partir de 2020, o Lado C. Henrique Fogaça, por sua vez, terá o Mistérios do Pantanal.
O anúncio foi feito durante o anúncio da nova grade de programação da emissora nesta quarta-feira, 28, em que a cozinheira também falou sobre o MasterChef: A Revanche, próxima temporada do reality show que contará somente com ex-participantes.
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"Em 2020, você vai acompanhar comigo entrevistas com gente que faz a diferença. Enquanto cozinhamos, vamos descobrir um outro lado deles e um outro lado meu. Lado C", diz Paola em um vídeo de divulgação da atração.
"Vai ser um programa onde eu mostro outro lado da Carosella, não apenas o de cozinheira ou jurada, mas meu humor, as coisas que me interessam, as conversas sobre os assuntos que gosto", afirmou Paola, que disse estar "animada" e acertando os "últimos detalhes" da atração.
Ela também falou sobre a novidade em seu Instagram: "Estreia em 2020 Lado C comigo na Band. Todos os meus lados, todos os meus lados. Porque a gente não é nunca uma coisa só. Qual é o seu lado?"
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Na última terça-feira, 27, seu colega de MasterChef, Erick Jacquin, estreou a 2ª temporada do reality show Pesadelo na Cozinha, o qual comanda sozinho.
Henrique Fogaça também ganhará um programa individual, o Mistérios do Pantanal. "Posso adiantar que é um programa selvagem, onde vai ser preciso se virar na mata, aprender a cozinhar sem fogo e algumas coisas diferenciadas", afirmou o cozinheiro.
Em seu Instagram, Fogaça compartilhou o trecho de um teaser em que afirma que, no programa, irá ao "coração do Pantanal, cheio de aventuras, sabores e mistérios".

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