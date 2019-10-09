Paneleiras de Goiabeiras fazem festa com muita música e comida típica

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 15:06
- Atualizado há 6 anos
Os amantes da moqueca e da torta capixaba acompanhada de uma boa música regional podem se preparar. De sexta-feira (11) a domingo (13), a 25ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras promete reunir o melhor da música e gastronomia.
Realizado no Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, o evento vai contar com banda de congo, forró, chorinho, samba, pagode e sertanejo, além de 30 barracas com as comidas típicas capixabas. Na sexta, a festa começa às 18h, já no sábado e domingo, o início é marcado para as 10h.
A abertura ficará por conta da banda de congo Panela de Barro, que se apresenta a partir das 18 horas da sexta-feira (11). Às 21 horas, Joka’s do Samba comanda o palco. Para encerrar a noite, o forró do Trio Jatobá vai fazer o público dançar agarradinho.
Para animar o almoço de sábado, às 13 horas, terá jazz com samba do Vix Trio Pop Jazz e, às 15 horas, Pedrinho Nó na Madeira, que dará um show de samba e pagode.
O sertanejo vai tomar conta do palco na noite de sábado com as apresentações do sertanejo universitário de Leandro Tobias e, às 22 horas, com a animação de Felipe Ribeiro.
No domingo, o chorinho da Banda 3 Elementos vai agitar o almoço do público presente a partir das 12 horas. Em seguida, o Trio Miopia vai fechar a programação da 25ª Festa das Paneleiras com muito forró.
o quesito matar a fome, quem for ao evento vai poder provar as delícias da gastronomia da região, como a moqueca e a torta capixabas e o camarão frito, e também opções para quem não come frutos do mar, como churrasquinho. Vale lembrar que, além das comidas típicas, as tradicionais panelas de barro serão comercializadas.
Durante o evento, os visitantes também poderão aproveitar para conhecer todo o processo de fabricação do utensílio, desde a retirada dos resíduos do barro até o acabamento final.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o