Ouça "Um Pôr do Sol na Praia", novo samba de Ludmilla e Silva

Dupla lançou novo samba-pop nas plataformas digitais nesta quinta (18). Assista ao clipe

Publicado em 19 de julho de 2019 às 14:59

 - Atualizado há 6 anos

Ludmilla e Silva: parceria na música Crédito: Instagram/@silva

O capixaba Silva está pronto para decolar com mais um hit com parceria de peso que lançou nesta quinta-feira (18). Desta vez, ele dividiu microfone com Ludmilla em "Um Pôr do Sol na Praia", nova proposta de samba-pop que está agradando os fãs na web.

O ritmo da canção envolve e tem um clima relaxante com batida gostosa de ouvir. "Hino", disse um fã na internet. "Quando vi sabia que ia ser bom", disse outro. "Parabéns! Muito bom", disparou outra internauta.

> Shows: Luiz Ayrão, Vanessa da Mata e Nando Reis de graça em Guarapari

"É uma música linda. Eu consegui juntar nessa faixa - e é uma coisa nova pra mim pois eu gosto de tocar tudo que eu posso - pessoas que são brilhantes para trabalhar, como o Pretinho da Serrinha, que fez o cavaquinho. A música tem uma batida do Nave, que é um produtor que faz coisas para o Marcelo D2, aí tem o sopro do Bruno Santos. Então, ficou  uma coisa bem brasileira, mas ao mesmo tempo bem pop, ficou bem moderno", disse Silva, na live feita para o Gazeta Online, no Facebook.

Veja o clipe da nova música de Silva e Ludmilla, "Um Pôr do Sol na Praia": 

