Olga Tokarczuk e Peter Handke ganham o Nobel de Literatura

Olga venceu a edição de 2018 do prêmio e Peter, a de 2019. No ano passado, não houve cerimônia de entrega; entenda

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 09:04 - Atualizado há 6 anos

A polonesa Olga Tokarczuk e o austríaco Peter Handke foram anunciados na manhã desta quinta-feira (10), no horário de Brasília, como os vencedores do prêmio Nobel de Literatura de 2018 e de 2019, respectivamente.

Neste ano, dois prêmios foram concedidos, já que a Academia Sueca, responsável pela escolha, não entregou a medalha no ano passado por discordâncias internas do júri.

A escritora Olga Tokarczuk Crédito: Łukasz Giza

Tokarczuk estava cotada pelas bolsas de apostas como uma das favoritas ao prêmio. Romancista, ensaísta e roteirista, a polonesa é autora de "Flights", entre outros livros. Best-seller em seu país, a autora ficou famosa mundialmente após ganhar o Man Booker Prize com "Bieguni" (vagantes).

O escritor Peter Handke Crédito: Reprodução/Instagram @snezada

A entrega do prêmio de Literatura foi cancelada no ano passado após o fotógrafo franco-sueco Jean-Claude Arnault, que administrava uma fundação cultural que recebia fundos da Academia, ter sido acusado de estupro. Ele era casado com a poeta Katarina Frostenson, que é membro da academia.

O fotógrafo também foi acusado de vazar nomes de vencedores do Nobel de Literatura. A fundação Nobel cancelou a premiação do troféu literário em 2018 e anunciou, em março deste ano, que a premiação de 2019 seria em dobro.

A Academia Sueca, criada em 1786 para salvaguardar a língua sueca, escolhe somente o vencedor do Nobel de Literatura. Outras instituições acadêmicas do país selecionam os vencedores de campos da ciência. Um comitê norueguês escolhe o vencedor do Nobel da Paz.

