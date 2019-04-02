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ARTES

Obra mais cara de Leonardo da Vinci está desaparecida

'Salvator Mundi', arrematado em 2017 por US$ 450 milhões, havia sido anunciado pelo Louvre Abu Dhabi, mas a exposição não ocorreu

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:48

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:48
A tela 'Salvator Mundi', de Leonardo da Vinci Crédito: Reprodução
Cerca de um mês após o histórico leilão em que o quadro Salvator Mundi, atribuído a Leonardo da Vinci, mas cuja autoria permanece em discussão, foi arrematado anonimamente por US$ 450 milhões, em novembro de 2017, o museu Louvre Abu Dhabi anunciou que havia adquirido a obra para exposição, sem entrar em detalhes se a transação havia sido um empréstimo, doação ou venda. No entanto, a mostra, marcada para setembro de 2018, não ocorreu, e não se sabe o paradeiro da obra.
Apesar da polêmica em torno da autenticidade - há debate se Salvator Mundi, que data de cerca de 1500, foi pintado pelo próprio Leonardo ou por um de seus aprendizes -, a tela se tornou a peça de arte mais cara da história.
O jornal The New York Times apurou que os funcionários do Louvre Abu Dhabi não sabem onde a pintura estaria, e que o Louvre de Paris também não conseguiu localizar Salvator Mundi, de acordo com fontes anônimas.
O comprador da obra em 2017, soube-se mais tarde, era alguém próximo ou um possível representante do governante da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman.
A exposição da obra, marcada para setembro de 2018 e cancelada sem explicações, era aguardada pelo circuito de arte para marcar os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, em maio de 2019.

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