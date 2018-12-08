O som pernambucano do multiartista Vertin Moura no álbum 'Pássaro Só'

Vertin é o nome dele, pronunciado com sotaque pernambucano, que é como ele prefere. Nascido em Arcoverde, interior de Pernambuco, o cantor, compositor, multi-instrumentista e ator de 28 anos está em turnê pelo Brasil com o seu segundo álbum Pássaro Só.

O disco foi todo produzido de forma independente pelo artista, um voo solo que representa uma síntese de uma fase específica do trabalho de Vertin Moura. O objetivo do álbum é mostrar a forma mais bruta e visceral das minhas composições. É um momento essencial pra mim porque esse processo de composição da música é muito eu e meu violão. Precisava registrar essa maneira que sou, explica Vertin.

São 12 faixas, como a canção que dá nome ao disco e Domingos, uma homenagem ao ator Domingos Montagner, que morreu após ser arrastado pela correnteza do Rio São Francisco, em 2016.

Em 2012 Vertin lançou seu primeiro álbum solo, Filhosofia, em que mergulhava nos desdobramentos das questões humanas. Formado em Filosofia, ele tem um interesse muito grande de trazer questões universais para suas canções, questionando o que é o amor, o ser humano e o universo. Essas questões e sentimentos afetam tanto eu em Arcoverde como alguém no Espírito Santo, por exemplo, justifica.

INFLUÊNCIAS

Seu trabalho traz um pouco de Zé Ramalho, Luiz Gonzaga e Raul Seixas, mas também influências de Pink Floyd e Nirvana. Há também inspiração em Drummond, Fernando Pessoa, Kafka e na música popular brasileira, como Caetano, Chico, o samba e o frevo. Mas é a raiz pernambucana a voz condutora. Na minha voz moram as expressões do meu povo, o sotaque, e até a maneira de perceber a natureza e as pessoas.

Mas a música não foi a porta de entrada para arte. A história do artista Vertin começa nos anos 2000 em Arcoverde, quando ele começou no teatro e a partir daí passou a relacionar-se com as manifestações artísticas que existiam por lá.

A cena cultural de Arcoverde vivia um momento efervescente com o sucesso do Cordel do Fogo Encantado e o Samba de Coco Raízes de Arcoverde. Estava um calor naquele lugar e eu era um pré-adolescente inserido no teatro. Aí comecei a compor, fui morar na capital e estudar Filosofia, relembra.

PROJETOS

Em 2019, além de rodar com a turnê pelo Brasil, Vertin dá sequência a um projeto de um show e um álbum com o irmão mais velho, Helton Moura. Seu terceiro disco também está em produção e deverá ser lançado em 2020.

Como ator, deverá aparecer no cinema em Sertânia, filme de ficção do cineasta baiano Geraldo Sarno, e ainda em Big Jato, dirigido por Cláudio Assis, e Marighella, de Wagner Moura.

Existe uma escassez de trabalho tão grande que minha posição ainda não beira a ter que conciliar a carreira de ator e músico. A gente trabalha pra um dia ter condições de escolher trabalho. O artista tem que fazer e ir aonde o povo está, e ele se adequa a isso. Sou do Sertão e o sertão representa essa resistência, define Vertin.

Disco "Pássaro Só" do pernambucano Vertin Crédito: Rodrigo Braga/ divulgação

Passaro só

Vertin. Independente. 12 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.