Novo 'Star Wars' será comandado por roteiristas de 'Game of Thrones'

15/05/2019 - Os roteiristas de "Game of Thrones" David Benioff e D.B. Weiss Crédito: ART STREIBER FOR VARIETY

O próximo filme da conhecida saga americana "Star Wars" será comandado por D.B. Weiss, 48, e David Benioff, 48, roteiristas da série "Game of Thrones". O longa sucederá "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão Skywalker", que chega aos cinemas em 19 de dezembro de 2019.

De acordo com o portal io9, o anúncio foi dado pelo CEO da Walt Disney Company, Bob Iger. O filme que será produzido pela dupla ainda não tem nome, mas sua estreia está marcada para 16 de dezembro de 2022.

Além deste, mais dois outros longas de "Star Wars" devem ser lançados, em dezembro de 2024 e 2026, respectivamente. No entanto, o comunicado da Disney não esclareceu se os projetos futuros também estarão sob o comando de Weiss e Benioff.