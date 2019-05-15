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CINEMA

Novo 'Star Wars' será comandado por roteiristas de 'Game of Thrones'

Com estreia em 2022, longa será continuação de 'Episódio IX - A Ascensão Skywalker'

Publicado em 

15 mai 2019 às 18:00

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 18:00

15/05/2019 - Os roteiristas de "Game of Thrones" David Benioff e D.B. Weiss Crédito: ART STREIBER FOR VARIETY
O próximo filme da conhecida saga americana "Star Wars" será comandado por D.B. Weiss, 48, e David Benioff, 48, roteiristas da série "Game of Thrones". O longa sucederá "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão Skywalker", que chega aos cinemas em 19 de dezembro de 2019.
De acordo com o portal io9, o anúncio foi dado pelo CEO da Walt Disney Company, Bob Iger. O filme que será produzido pela dupla ainda não tem nome, mas sua estreia está marcada para 16 de dezembro de 2022.
Além deste, mais dois outros longas de "Star Wars" devem ser lançados, em dezembro de 2024 e 2026, respectivamente. No entanto, o comunicado da Disney não esclareceu se os projetos futuros também estarão sob o comando de Weiss e Benioff.
O filme que será dirigido pelas mentes por trás de "Game of Thrones" está em fase de pré-produção e os trabalhos devem começar entre setembro e novembro deste ano.

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