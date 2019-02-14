Home
>
Cultura
>
Nova Rouanet pode travar reformas e projetos anuais

Nova Rouanet pode travar reformas e projetos anuais

Teto reduzido para R$10 milhões inviabilizaria a manutenção e o funcionamento de grandes instituições, como Masp, Pinacoteca, Museu do Ipiranga, Inhotim e vários outras