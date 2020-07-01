Nova geração do rock nacional, Zimbra lança clipe de Claro Que o Sol

A banda Zimbra: Rafael Costa (voz), Vitor Fernandes (guitarra), Guilherme Goes (baixo) e Pedro Furtado (bateria) Crédito: Musique Press/Divulgação

Considerados um dos maiores nomes da nova geração do rock nacional, a banda Zimbra acaba de anunciar mais uma novidade. O quarteto de Santos, em São Paulo, lança nesta quarta-feira (1°) o clipe oficial de Claro que o Sol no YouTube.

O clipe é uma continuação da história contada em Lua Cheia, single anterior, que fala da relação lúdica entre o personagem principal, a Lua, e tudo o que ela representa enquanto está no céu. Já Claro Que o Sol coloca em xeque a dúvida existencial e traz a reflexão quando chega a manhã.

"Desde o lançamento do single duplo, a ideia era brincar com esse conceito de Lua/Sol, noite/dia, agitação/introspecção. Para o clipe de "Lua Cheia", gostaríamos que fosse uma festona, então quando os diretores Fabrizio Toniolo e Bruno Couto, da Flashbang, apresentaram o roteiro para o 2º clipe com um enredo reflexivo e cheio de significados, casou perfeitamente! Também era uma boa oportunidade para relacionar visualmente os dois singles e ampliar a história do personagem que é um velho conhecido da nossa videografia", conta Pedro Furtado, baterista.

Produzida pela própria banda em parceria com Bruno Pelloni, Claro Que o Sol mistura elementos que vão do rock, soul à mpb dos anos 60 e 70. O lançamento do single faz parte de uma promessa da banda de fazer do ano de 2020 um dos mais ativos até hoje.