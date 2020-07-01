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Música de significados

Nova geração do rock nacional, Zimbra lança clipe de Claro Que o Sol

O clipe é uma continuação da história contada em Lua Cheia, single anterior, que fala da relação lúdica entre o personagem principal, a Lua, e tudo o que ela representa enquanto está no céu

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 09:17
A banda Zimbra: Rafael Costa (voz), Vitor Fernandes (guitarra), Guilherme Goes (baixo) e Pedro Furtado (bateria)
A banda Zimbra: Rafael Costa (voz), Vitor Fernandes (guitarra), Guilherme Goes (baixo) e Pedro Furtado (bateria) Crédito: Musique Press/Divulgação
Considerados um dos maiores nomes da nova geração do rock nacional, a banda Zimbra acaba de anunciar mais uma novidade. O quarteto de Santos, em São Paulo, lança nesta quarta-feira (1°) o clipe oficial de Claro que o Sol no YouTube.
O clipe é uma continuação da história contada em Lua Cheia, single anterior, que fala da relação lúdica entre o personagem principal, a Lua, e tudo o que ela representa enquanto está no céu. Já Claro Que o Sol coloca em xeque a dúvida existencial e traz a reflexão quando chega a manhã.
"Desde o lançamento do single duplo, a ideia era brincar com esse conceito de Lua/Sol, noite/dia, agitação/introspecção. Para o clipe de "Lua Cheia", gostaríamos que fosse uma festona, então quando os diretores Fabrizio Toniolo e Bruno Couto, da Flashbang, apresentaram o roteiro para o 2º clipe com um enredo reflexivo e cheio de significados, casou perfeitamente! Também era uma boa oportunidade para relacionar visualmente os dois singles e ampliar a história do personagem que é um velho conhecido da nossa videografia", conta Pedro Furtado, baterista.
Produzida pela própria banda em parceria com Bruno Pelloni, Claro Que o Sol mistura elementos que vão do rock, soul à mpb dos anos 60 e 70. O lançamento do single faz parte de uma promessa da banda de fazer do ano de 2020 um dos mais ativos até hoje.

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Já tínhamos a ideia de fazer um ano repleto de lançamentos. Depois que chegou a pandemia, e infelizmente os cancelamentos de todas nossas apresentações até que fique tudo seguro, potencializaremos essa promessa ainda mais, conta Rafael Costa, o Bola, vocalista.

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