No ES, Toni Garrido fala de disco e turnê do Cidade Negra para 2019

O Espírito Santo está na rota dos shows, de acordo com o cantor Toni Garrido, que veio ao Estado lançar a rádio Mix FM (106,3)