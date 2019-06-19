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SÉRIE

Netflix anuncia mês de estreia da segunda temporada de 'Elite'

Porém, a ansiedade dos fãs continua, porque o dia exato não foi revelado

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 19:24

Publicado em 

19 jun 2019 às 19:24
19/06/2019 - Os atores Alvaro Rico, Ester Exposito, Aron Piper, Miguel Bernardeau, Danna Paola e Maria Pedraza em 'Elite' Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 19, que a segunda temporada de Elite estreia em setembro. Porém, a ansiedade dos fãs continua, porque o dia exato não foi revelado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os atores Danna Paola e Miguel Bernardeau trazem a notícia ao público.
> Já vimos: "Dark" volta com mais mistérios e viagens no tempo
Em uma encenação, eles discutem se devem falar sobre o retorno da série e, quando decidem dizer a data, há interferência, pois a bateria do celular acaba.
Com oito episódios na primeira temporada, Elite segue três jovens de escola pública que são transferidos para um conceituado colégio de elite. O conflito entre classes acaba levando a um assassinato.
Confira abaixo o trailer da primeira temporada da série:

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