Netflix anuncia mês de estreia da segunda temporada de 'Elite'

19/06/2019 - Os atores Alvaro Rico, Ester Exposito, Aron Piper, Miguel Bernardeau, Danna Paola e Maria Pedraza em 'Elite' Crédito: Netflix/Divulgação

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 19, que a segunda temporada de Elite estreia em setembro. Porém, a ansiedade dos fãs continua, porque o dia exato não foi revelado. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os atores Danna Paola e Miguel Bernardeau trazem a notícia ao público.

Em uma encenação, eles discutem se devem falar sobre o retorno da série e, quando decidem dizer a data, há interferência, pois a bateria do celular acaba.

Com oito episódios na primeira temporada, Elite segue três jovens de escola pública que são transferidos para um conceituado colégio de elite. O conflito entre classes acaba levando a um assassinato.