Home
>
Cultura
>
Nada mais choca nos dias de hoje, diz dramaturgo Nicky Silver

Nada mais choca nos dias de hoje, diz dramaturgo Nicky Silver

"Não falo nada que não esteja na sociedade. Minha função é pôr uma lente de aumento e confrontar o público com seus hábitos", afirma o dramaturgo, que hoje vive em Londres