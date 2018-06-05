Multishow veta piada em 'Chapolin' e causa polêmica

O Chapolin Colorado Crédito: Multishow / Divulgação

A alteração de uma piada feita pelo personagem Chapolin, na série de mesmo nome que está sendo exibida pelo Multishow, vem causando polêmica. O canal considerou um trecho que citava uma "lua de mel" entre Batman e Robin como homofóbica.

Durante o episódio em questão, na dublagem anterior, feita em português, uma personagem comenta que teria sido melhor "chamar o Batman" do que o Chapolin Colorado.

Na sequência, vem a resposta do herói mexicano: "Em primeiro lugar, o Batman não está, porque está em lua de mel com o Robin."

A piada foi considerada preconceituosa pelo canal, e o seriado ganhou uma nova frase na dublagem durante a atual exibição: "Em primeiro lugar, o Batman não pôde vir porque furou o pneu do batmóvel."

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, o Multishow explicou sua posição por meio de sua diretora de programação e conteúdo artístico, Tatiana Costa.

"Em algumas piadas, realmente existe um cunho homofóbico, mais machista. Nos anos 70 isso era mais comum, mas hoje, felizmente, estamos em outro momento. Vamos entendendo o limite dentro do humor", afirmou.

Em seguida, concluiu: "Vamos, sim, ficar de olho nisso, mas entendemos a liberdade artística e o contexto da época do produto e, por isso, vamos buscar ser fiéis à obra idealizada por Bolaños."

Confira a íntegra do posicionamento da emissora abaixo: