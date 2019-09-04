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Projeto Lab.IC

Mostra de dança reúne performances de bailarinos após pesquisa no ES

Componentes do núcleo de pesquisa em dança Lab.IC se apresentam na manhã deste sábado (7), no Centro de Vitória
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 set 2019 às 11:58

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 11:58

Crédito: Esteban Bisio
Nada melhor que se empenhar numa atividade e conseguir mostrar a excelência do resultado para o grande público. E isto é o que nove dançarinos preparam para este sábado (7), quando acontece a Mostra Final do Laboratório do Intérprete-Criador (Lab.IC), na sede da Má Companhia, no Centro de Vitória.
Os componentes do núcleo de pesquisa em dança, coordenado pela bailarina Ivna Messina, vão apresentar em números solo o que desenvolveram nos últimos seis meses no espaço. Com início às 9h, o evento é gratuito e marca o encerramento do projeto Lab.IC presencialmente. No mês de outubro, ainda será publicado um dossiê online, com relatos de experiência de cada participante.
Os temas das performances deste sábado (7) foram definidos a partir de afinidades pessoais de cada artista e passam por discussões como o corpo feminino e sua pluralidade, o corpo negro, o corpo LGBT+ e as relações de todos esses organismos com os espaços públicos e o que representam para a sociedade.
> Just Dance: Vila Velha recebe arena de dança inédita no ES
O Lab.IC foi desenvolvido em encontros quinzenais, nos quais dez integrantes, previamente selecionados pela curadora Mariana Pimentel, iam apresentando a evolução e os desdobramentos suas pesquisas teórico-práticas, compartilhando experiências e desenvolvendo de maneira colaborativa seus projetos autorais de solos de dança, cada qual com suas propostas de tema, linguagem e a partir de suas vivências corporais.
"A ideia é criar mais espaços para a dança e oportunizar pessoas que, às vezes, estavam com um projeto engavetado ou que nunca tiveram a chance de desenvolver o seu próprio trabalho, então o Lab.IC é um projeto de criação, mas eu o entendo também como um projeto de formação de artista e de plateia", explica Ivna.
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Segundo Ivna, há um discreto crescimento no surgimento de novos grupos e coletivos, além de artistas independentes locais. "Eu percebo que, nos últimos cinco anos, esse movimento até cresceu, mas ainda é muito pouco. Tínhamos um movimento mais forte nas décadas de 1980 e 1990. Em 2000, houve uma parada. Poucas companhias desse período continuaram atuantes e quase não teve surgimento de companhias e artistas independentes novos. Mais recentemente, isso volta a se fortalecer, mas é um crescimento muito pequeno ainda”, explica.
SERVIÇO
Mostra Final do Lab.IC
Local: Casa da Má Companhia (Rua Professor Baltazar, 152, Centro de Vitória)
Data: 7 de setembro de 2019 (sábado), das 10h às 14h (com intervalos)
Ingressos: entrada franca

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