Morre Rosamunde Pilcher, autora de 'Os Catadores de Conchas'

Rosamunde Pilcher, autora de best-sellers como Os Catadores de Conchas, O Regresso e Com Todo Amor, morreu aos 94 anos