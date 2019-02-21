Home
>
Cultura
>
Morre Olivia Garcia Leyva, a Glória de "Chaves", aos 71 anos

Morre Olivia Garcia Leyva, a Glória de "Chaves", aos 71 anos

Nascida em Acapulco, Olivia Garcia Leyva chegou a vencer um concurso de Miss no ano de 1967