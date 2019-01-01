Home
Morre o fotógrafo Cafi, autor de famosas capas de discos da MPB

Ele sofreu um infarto enquanto acompanhava a virada do ano no Arpoador. Ele foi responsável por capas icônicas como a do álbum "Clube da Esquina", de 1972