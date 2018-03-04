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Morre aos 95 anos a atriz Tônia Carrero

Artista, que estava internada para uma cirurgia, não resistiu e teve parada cardíaca

Publicado em 04 de Março de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 12:07
Atriz Tônia Carrero Crédito: Mírian Monteiro/Arquivo A GAZETA
Aos 95 anos, a atriz Tônia Carrero morreu na noite deste sábado, por volta das 22h15, vítima de uma parada cardíaca. Ela havia sido internada na sexta-feira, na Clínica São Vicente, na Gávea, para a realização de um um procedimento cirúrgico simples, mas não resistiu. A clínica confirmou a morte, mas sem dar detalhes. O local e informações do velório ainda não foram definidos pela família.
Em entrevista à GloboNews, a neta da atriz, Luísa Thiré, informou que Tônia estava com uma úlcera no sacro e morreu durante procedimento médico. Segundo Luísa, o velório deve ocorrer neste domingo, e a avó deve ser cremada na segunda-feira.
Consagrada no teatro, cinema e televisão, a atriz, nascida Maria Antonietta de Farias Portocarrero, no Rio de Janeiro, filha do general Hermenegildo Portocarrero e de Zilda de Farias, é mãe do ator Cecil Thiré, e avó dos atores Miguel Thiré, Luísa Thiré e Carlos Thiré.
Apesar de graduada em Educação Física, a formação de Tônia como atriz aconteceu em cursos em Paris, quando já era casada com o artista plástico Carlos Arthur Thiré. Antes de partir para a França, fez um pequeno papel no filme "Querida Susana". Foi a estrela da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, tendo atuado em diversos filmes.
A estreia no palco foi no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em São Paulo, com a peça "Um Deus dormiu lá em casa", em parceria com o ator Paulo Autran. Em São Paulo, filiou-se ao TBC. Após a passagem pelo TBC, formou com seu marido à época, o italiano Adolfo Celi, e com o amigo Paulo Autran, a Companhia Tônia-Celi-Autran(CTCA), que nos anos 1950 e 1960 revolucionou a cena do teatro brasileiro ao constituir um repertório com peças de autores clássicos, como Shakespeare e Carlo Goldoni, e de vanguarda, como Sartre.
Na TV, um dos seus personagens mais marcantes foi a sofisticada e encantadora Stella Fraga Simpson em "Água viva" (1980), de Gilberto Braga. Tônia viria a trabalhar novamente com o autor, em 1983, na novela "Louco amor", dessa vez interpretando a não menos charmosa e chique Mouriel. Em ambas as novelas, Tônia perdeu o papel de vilã para Beatriz Segall e Tereza Rachel, respectivamente. Mesmo assim os dois personagens que interpretou foram um sucesso.
Em entrevista ao EXTRA, em 2015, Cécil Thiré declarou, pela primeira vez, sobre o real estado de saúde da mãe. Segundo ele, na ocasião, a atriz sofria de uma doença chamada de hidrocefalia oculta. Sem dar mais detalhes, Cécil contou que o quadro de Tônia era estável mas que, devido a doença, ela não se comunicava mais e nem conseguia andar normalmente. Tônia vivia em seu apartamento no Leblon, cercada de familiares e sempre recebia visitas de amigos próximos.

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