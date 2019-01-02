Ministro Osmar Terra promete 'democratizar' Lei Rouanet

O novo ministro da Cidadania Crédito: Ag. Brasil

O novo ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que pretende "democratizar" os recursos da Lei Rouanet. Segndo ele, 80% de seus valores estão hoje concentrados no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Terra participou nesta quarta-feira (2) da solenidade de transmissão do cargo. A pasta reúne os extintos Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte.

José Henrique Medeiros Pires, empossado como secretário especial da área da Cultura, defendeu que a lei passe por ajustes que não a comprometam. E afirmou que os atuais contratos passarão por análise.

Segundo Pires, o ex-ministro Sergio Sá Leitão já teria nos últimos dias de sua gestão enviados alguns contratos para cobrança.

Uma das ideias apontadas pelo secretário especial é a de exigir os que utilizam recursos da lei direcionem parte da bilheteria para beneficiários de programas sociais.

A Lei Rouanet é hoje o principal instrumento federal de incentivo às artes. Ela foi um dos alvos da campanha de Bolsonaro sob o argumento de que foi capturado pela esquerda e é fruto de desvios.