Melhora a insônia e relaxa: 7 motivos para ouvir música clássica

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A música, no geral, tem uma infinidade de reflexos positivos no nosso organismo. Deles, vários podem ser listados como justificativas para nós ouvirmos mais música clássica. Ela consegue despertar emoções, nos relaxar e, até, combater a insônia. Nos bebês, o efeito é até maior: ajuda no desenvolvimento do cérebro. Resultados de uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontaram que, ao ouvir a música, o fluxo de sangue aumenta em diversas áreas do cérebro, ativando as áreas ligadas à autonomia, cognição e emoção.

A música ajuda a afinar a sensibilidade dos alunos e aumenta a capacidade de concentração. O instrumento exige da criança essa concentração, ressalta o maestro Leonardo David, titular da Orquestra Camerata Sesi. Para ele, a música clássica ajuda no desenvolvimento não só das crianças, mas também o desenvolvimento familiar: A música tem o poder de juntar as pessoas e conectá-las.

Confira abaixo sete motivos para não tirar a música clássica das suas playlists

1. A música clássica pode ajudar a reduzir a dor e a ansiedade

Um estudo do Instituto do Câncer Duke, nos EUA, descobriu que usar fones de ouvido com cancelamento de ruídos tocando música clássica (no experimento foram utilizados concertos de Bach) reduziu a dor e a ansiedade de uma biópsia da próstata. Os cientistas dizem que, geralmente, o procedimento provoca um pico na pressão arterial diastólica como resultado de estresse e ansiedade. No entanto, nos homens que ouviram a música, não houve tal pico. Além disso, aqueles que usavam fones de ouvido relataram significativamente menos dor associada ao procedimento.

2. A música clássica pode baixar a pressão arterial

Pesquisadores da Universidade de San Diego, na Califórnia, comparou as mudanças na pressão arterial em pacientes que foram solicitados a ouvir as seleções clássicas, jazz ou pop. Aqueles que ouviram música clássica tiveram níveis significativamente mais baixos de pressão arterial sistólica após o experimento, quando comparados com os participantes que não ouviram música alguma ou foram designados para outros estilos musicais.

3. A música clássica pode aumentar e despertar emoções

Uma pesquisa realizada em 2001 na Southern Methodist University, de Dallas, pediu aos alunos que descrevessem o evento ou a experiência mais significativa em suas vidas enquanto ouviam silêncio ou música clássica em segundo plano. Os cientistas descobriram que a música clássica afetou não apenas a resposta emocional e os tipos de linguagem emocional usados, mas também afetou os tópicos que os participantes escolheram divulgar, promover maior expressão e realmente causou um aumento no prazer de ouvir música clássica. Essa pesquisa é importante, por exemplo, para ajudar terapeutas e conselheiros que precisam fazer com que os pacientes relaxem, divulguem experiências e entrem em contato com emoções

perturbadoras.

4. Ouvir música clássica pode ajudá-lo a combater a insônia

Cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá, descobriram que mesmo os pacientes insones conseguiam adormecer ao escutarem algumas músicas clássicas antes de dormir. A pesquisa apontou que ouvir música clássica ajudou os participantes a adormecer mais rapidamente e a permanecerem mais tempo dormindo, mesmo aqueles que acordam regularmente durante a noite.

Segundo os pesquisadores, a música clássica é uma ajuda eficaz para o sono porque usa ritmos e padrões tonais que criam um clima meditativo e ondas cerebrais lentas. As peças mais eficazes para fazer os pacientes dormirem foram as obras de Brahms, Handel, Mozart, Strauss e Bach.

5. A música clássica pode promover o desenvolvimento do cérebro em crianças

Em uma pesquisa conduzida pelo Dr. Gordon Shaw, da Universidade da Califórnia-Irvine, descobriu-se que as crianças que escutaram Mozart e depois estudaram piano, tiveram notas maiores do que as outras em matemática. Outros estudos também apontam que a escuta e a prática da música podem ajudar as crianças a desenvolver habilidades espaciais e verbais, além de promover o autocontrole. O chamado Efeito Mozart, por exemplo, diz que um indivíduo que ouve música clássica experimenta um aumento na capacidade de raciocínio espacial. Apesar de temporários, esses ganhos resultam em aumento do QI nas crianças.

6. Música clássica exerce um efeito calmante

Um artigo publicado no Journal of Clinical Nursing, em 2008, apresentou uma pesquisa sobre mulheres grávidas, que relataram níveis reduzidos de estresse, ansiedade e depressão depois de ouvir um CD de 30 minutos de músicas clássicas. Segundo o Dr. Kevin Labar, da Duke University, a música clássica produz esse efeito calmante ao estimular o cérebro a liberar dopamina (um hormônio associado ao prazer) e inibir a liberação de hormônios do estresse. Labar enfatiza, no entanto, que se você não gosta de música clássica, você não terá o mesmo efeito, e que outros métodos de relaxamento podem ser mais adequados.

7. Os bebês podem até crescer mais rapidamente em resposta à música clássica