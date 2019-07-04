Matheus Ceará traz a comédia "Papai é Uma Piada" ao Espírito Santo

Pai de primeira viagem, o humorista Matheus Ceará viu sua vida mudar completamente com a chegada da filha Ivy no ano passado. Como todo bom humorista, apesar dos desafios, ele não quis perder a piada e usou sua experiência para criar a peça “Papai É uma Piada”. O espetáculo desembarca no Espírito Santo em uma turnê que tem início no dia 05 de julho, em Colatina.

A turnê capixaba vai passar também por Linhares, São Mateus, Vitória e termina no dia 14 de julho em Afonso Cláudio. “Papai É Uma Piada” traz histórias de família, o dia a dia de Matheus e sua pequena Ivy, paródias e imitações. Em um dos quadros do show, “Vocês pedem e eu conto”, a plateia pode pedir temas de suas piadas preferidas. Em entrevista ao C2 ele conta mais sobre o relacionamento com a filha e sua carreira.

Quais são os maiores desafios de criar um filho?

Tenho me esforçado o máximo possível para estar presente, acompanhar os pequenos aprendizados, participar. Quero que minha filha se sinta amada, é isso que busco.

E existe a expectativa para o espetáculo virar livro, filme e sitcom. Como andam esses projetos?

Caminhando. Eu gosto muito de novos projetos , sempre procuro expandir e busco com todos os meus esforços que eles se concretizem. Então em breve quem acompanha meu trabalho terá novidades.

No quadro “Vocês pedem e eu conto”, quais os temas mais pedidos?

Me pedem de tudo. Mas sempre surgem os pedidos de piadas que eu mesmo já contei na TV, como histórias do meu avô Seu Antenor.

Você também ministra palestras motivacionais. Por que decidiu fazer isso?

Quando eu escrevi o meu livro “Inédito Pra Quem Nunca Viu”, junto com um professor de filosofia, o Gustavo Dainezi, percebi que minha história pessoal e profissional tiveram muitos momentos de escolhas, buscas e persistência, e são temas que atingem as pessoas. Boas histórias sempre incentivam e motivam, então transformei em uma palestra com humor.

E qual a diferença de fazer um stand-up e uma palestra motivacional?

No show eu brinco, falo mais livremente sobre os temas e na palestra tem sempre a reflexão. É minha vida contada de forma a incentivar as pessoas a não desistir, mas claro , sempre com bom humor.

Turnê Capixaba

COLATINA

Quando: 5 de julho (sexta-feira), 20h - Sessão com intérprete de libras

Onde: Teatro Marista (Av. Champagnat, Bairro Marista)

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas: No site Blueticket ou no Elba Lanches - (27) 3722-2264. Horário funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30; aos sábados: das 07h30 às 13h

LINHARES

Quando: 6 de julho (sábado), 20h

Onde: Teatro Pitágoras (Rua Cap. José Maria, Araçá)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: na Loja Lixo Boutique do Centro e no na Loja Lixo Boutique do Centro e no site Blueticket

SÃO MATEUS

Quando: 7 de julho (domingo)

Onde: Teatro Sesc (Rua Coronel Constantino Cunha, 1738, Araçá, Chácara do Morro)

Ingressos: R$ 30 (meia).

Vendas: nas Lojas Alforria e no nas Lojas Alforria e no site Blueticket

VITÓRIA

Quando: 13 de julho, 18h30

Onde: Teatro Universitário (Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: no site Tudus ou na bilheteria do Teatro da UFES, de terça a sexta-feira, das 15h às 20h.

AFONSO CLÁUDIO

Quando: 14 de julho, 18h

Onde: Centro Cultural José Ribeiro Tristão (Ladeira Maria Zuleica Haddad Fafá, Centro)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Informações: (27) 3376-0933