Polêmica

Marília Mendonça tem show gratuito vetado em Vitória

Sem custos, turnê "Todos os Cantos" seria realizada na Praça do Papa, na segunda-feira (21). Prefeitura e PM tentam negociar uma nova data com produção da cantora

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 22:40 - Atualizado há 6 anos

A cantora Marília Mendonça Crédito: Instagram @mariliamendoncacantora

Vitória está temporariamente fora da turnê "Todos os Cantos", de Marília Mendonça. Segundo a cantora, sua equipe não conseguiu permissão para realizar o show totalmente gratuito na Praça do Papa. O Divirta-se descobriu que a apresentação seria na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro.

A história veio por meio do Twitter, onde a cantora respondeu ao repórter Caíque Verli, de A Gazeta, sobre a realização do evento. "Amiga, que história é essa de show na Praça do Papa, em Vitória? Me diz que isso não é fake news por favor", escreveu o repórter.

Marília Mendonça desabafa sobre show vetado em Vitória Crédito: Reprodução/Twitter

"Só é [fake news] porque não liberaram, vamos tentar de novo depois", respondeu Marília, que desabafou em outra postagem: "O projeto 'Todos os Cantos' é feito de boas intenções, pena que não é valorizado por quem mais deveria valorizar: os próprios líderes da cidade e de Estado que têm sua casa exposta e valorizada pro mundo todo e SEM INCENTIVOZINHO, hein? difícil".

A situação revoltou mesmo a dona do sucesso "Supera": "Se estivéssemos pedindo dinheiro, eu entenderia. Agora: eu quero valorizar o turismo na sua cidade, trazendo um show grátis para sua população, posso? Porta na cara! Não fazem e não deixam que façam", escreveu.

Mas Marília promete uma nova tentativa. "Aqui a luta não para", terminou ela no tuíte. Mais tarde, ela postou "Sem lamentações. Vamo em frente!".

Marília Mendonça desabafa sobre show vetado em Vitória Crédito: Reprodução/Twitter

Pouco tempo depois, Marília Mendonça excluiu os comentários no Twitter, mas aí já era tarde. A fala deixou alguns internautas infelizes. "Marília vemmmmmmmmm para Vitória-ES por favoooooorrrrrr a prefeitura deixa SIMM..... nós queremos", disse uma fã.

Marília vemmmmmmmmm para Vitória-ES por favoooooorrrrrr a prefeitura deixa SIMM..... nós queremos — Najulia (@AnaJuliaLouzad1) October 18, 2019

PREFEITURA AUTORIZOU MAS...

A Prefeitura de Vitória foi procurada na noite desta sexta-feira (18) para comentar o assunto e explicou que a relação com a equipe da cantora é boa, uma vez que há permissão por parte do órgão. "Há uns 20 dias, a gente foi procurado pela produção local do evento com a proposta de fazer em Vitória o show 'Todos os Cantos'. Levei o pleito ao prefeito que entendeu a necessidade de gravar na Capital, na Praça do Papa, uma vez que aparece até uma parte no 'Fantástico' e fica eternizado no DVD da cantora, o que é ótimo para o turismo", conta Leonardo Krohling, diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).

De acordo com o diretor, estava tudo certo para a preparação do show, mas o veto veio por parte da Polícia Militar. "Neste mesmo período de 20 dias, eles contactaram a PM com ofício pedindo apoio ao evento. Eles marcaram a reunião com o órgão de segurança, que levantou uma ressalva: por se tratar de um dia em que a gente inicia a recepção das delegações da Copa do Mundo FIFA Sub-17, eles entenderam que não dava para ter garantia de segurança de dois grandes eventos ao mesmo tempo", explicou.

A PM foi procurada na noite desta sexta-feira (18) e confirmou a informação da Prefeitura de Vitória: "A Polícia Militar e o governo do Estado têm como premissa prezar pela segurança da população capixaba. Por este motivo, houve recomendação de que o evento não fosse realizado na data solicitada, mesmo dia da chegada das delegações da Copa do Mundo Sub-17, visto que não haveria possibilidade de atender, com efetivo, dois grandes eventos na mesma data, sem prejudicar o policiamento ordinário", disse o órgão por nota.

SEM CHANCES EM 2019

Tanto governo do Estado quanto a Prefeitura de Vitória estão dispostos a marcar uma nova data para o show. Sabendo da importância turística para a Capital, a administração municipal já correu na frente e tentou negociar um novo espaço no calendário, porém esbarrou na agenda da cantora. "Hoje [ontem] foi cogitada uma nova data, dia 18 de novembro, mas a equipe da cantora estaria gravando outra dupla sertaneja. Em seguida, a Marília entra em recesso devido a gravidez", conta Krohling

Portanto, não há chances de "Todos os Cantos" ser realizada em Vitória neste ano, mas as portas não se fecharam. "Ela não vem a Vitória neste ano. Mas ficou combinado de quando ela retornar às atividades, a equipe trazer o show para ser gravado em Vitória também", ressaltou Krohling.

E a PM mostrou apoio: "O governo do Estado está aberto ao diálogo para que o show seja realizado em uma data dentro das possibilidades e de forma que traga segurança a quem for ao evento".

A TURNÊ

Lançada em março deste ano, a turnê "Todos os Cantos" consiste na realização shows surpresa gratuitos de Marília Mendonça em cidades espalhadas pelo país. A ideia era, também, participar da divulgação de tudo isso na rua, junto ao público.

A estrutura das apresentações não recebe apoio das prefeituras, que ajudam disponibilizando as equipes de segurança da Polícia Militar e Guarda Civil. Cada cidade visitada ganha a gravação de uma música que já está rendendo uma série documental disponível no Globoplay.

ARRASTÃO EM BELO HORIZONTE

Na apresentação do último dia 7 de outubro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o resultado não foi positivo. Um arrastão iniciado em frente ao palco marcou o fim do show da cantora. Milhares de pessoas que assistiam à apresentação deixaram o local às pressas. Desesperadas, elas correram pelas ruas.

Um relatório da Polícia Militar registrou que o evento havia sido autorizado e liberado pela polícia para um pico de 15 mil pessoas e que a apresentação reuniu "um público muito além do previsto".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta