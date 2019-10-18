Marília Mendonça tem show gratuito vetado em Vitória

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 22:40
Vitória está temporariamente fora da turnê "Todos os Cantos", de Marília Mendonça. Segundo a cantora, sua equipe não conseguiu permissão para realizar o show totalmente gratuito na Praça do Papa. O Divirta-se descobriu que a apresentação seria na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro.
A história veio por meio do Twitter, onde a cantora respondeu ao repórter Caíque Verli, de A Gazeta, sobre a realização do evento. "Amiga, que história é essa de show na Praça do Papa, em Vitória? Me diz que isso não é fake news por favor", escreveu o repórter.
"Só é [fake news] porque não liberaram, vamos tentar de novo depois", respondeu Marília, que desabafou em outra postagem: "O projeto 'Todos os Cantos' é feito de boas intenções, pena que não é valorizado por quem mais deveria valorizar: os próprios líderes da cidade e de Estado que têm sua casa exposta e valorizada pro mundo todo e SEM INCENTIVOZINHO, hein? difícil".
A situação revoltou mesmo a dona do sucesso "Supera": "Se estivéssemos pedindo dinheiro, eu entenderia. Agora: eu quero valorizar o turismo na sua cidade, trazendo um show grátis para sua população, posso? Porta na cara! Não fazem e não deixam que façam", escreveu.
Mas Marília promete uma nova tentativa. "Aqui a luta não para", terminou ela no tuíte. Mais tarde, ela postou "Sem lamentações. Vamo em frente!".
Pouco tempo depois, Marília Mendonça excluiu os comentários no Twitter, mas aí já era tarde. A fala deixou alguns internautas infelizes. "Marília vemmmmmmmmm para Vitória-ES por favoooooorrrrrr a prefeitura deixa SIMM..... nós queremos", disse uma fã.
A Prefeitura de Vitória foi procurada na noite desta sexta-feira (18) para comentar o assunto e explicou que a relação com a equipe da cantora é boa, uma vez que há permissão por parte do órgão. "Há uns 20 dias, a gente foi procurado pela produção local do evento com a proposta de fazer em Vitória o show 'Todos os Cantos'. Levei o pleito ao prefeito que entendeu a necessidade de gravar na Capital, na Praça do Papa, uma vez que aparece até uma parte no 'Fantástico' e fica eternizado no DVD da cantora, o que é ótimo para o turismo", conta Leonardo Krohling, diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).
De acordo com o diretor, estava tudo certo para a preparação do show, mas o veto veio por parte da Polícia Militar. "Neste mesmo período de 20 dias, eles contactaram a PM com ofício pedindo apoio ao evento. Eles marcaram a reunião com o órgão de segurança, que levantou uma ressalva: por se tratar de um dia em que a gente inicia a recepção das delegações da Copa do Mundo FIFA Sub-17, eles entenderam que não dava para ter garantia de segurança de dois grandes eventos ao mesmo tempo", explicou.
A PM foi procurada na noite desta sexta-feira (18) e confirmou a informação da Prefeitura de Vitória: "A Polícia Militar e o governo do Estado têm como premissa prezar pela segurança da população capixaba. Por este motivo, houve recomendação de que o evento não fosse realizado na data solicitada, mesmo dia da chegada das delegações da Copa do Mundo Sub-17, visto que não haveria possibilidade de atender, com efetivo, dois grandes eventos na mesma data, sem prejudicar o policiamento ordinário", disse o órgão por nota.
Tanto governo do Estado quanto a Prefeitura de Vitória estão dispostos a marcar uma nova data para o show. Sabendo da importância turística para a Capital, a administração municipal já correu na frente e tentou negociar um novo espaço no calendário, porém esbarrou na agenda da cantora. "Hoje [ontem] foi cogitada uma nova data, dia 18 de novembro, mas a equipe da cantora estaria gravando outra dupla sertaneja. Em seguida, a Marília entra em recesso devido a gravidez", conta Krohling
Portanto, não há chances de "Todos os Cantos" ser realizada em Vitória neste ano, mas as portas não se fecharam. "Ela não vem a Vitória neste ano. Mas ficou combinado de quando ela retornar às atividades, a equipe trazer o show para ser gravado em Vitória também", ressaltou Krohling.
E a PM mostrou apoio: "O governo do Estado está aberto ao diálogo para que o show seja realizado em uma data dentro das possibilidades e de forma que traga segurança a quem for ao evento".
Lançada em março deste ano, a turnê "Todos os Cantos" consiste na realização shows surpresa gratuitos de Marília Mendonça em cidades espalhadas pelo país. A ideia era, também, participar da divulgação de tudo isso na rua, junto ao público.
A estrutura das apresentações não recebe apoio das prefeituras, que ajudam disponibilizando as equipes de segurança da Polícia Militar e Guarda Civil. Cada cidade visitada ganha a gravação de uma música que já está rendendo uma série documental disponível no Globoplay.
Na apresentação do último dia 7 de outubro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o resultado não foi positivo. Um arrastão iniciado em frente ao palco marcou o fim do show da cantora. Milhares de pessoas que assistiam à apresentação deixaram o local às pressas. Desesperadas, elas correram pelas ruas.
Um relatório da Polícia Militar registrou que o evento havia sido autorizado e liberado pela polícia para um pico de 15 mil pessoas e que a apresentação reuniu "um público muito além do previsto".
