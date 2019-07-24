Santa Teresa

Mano Walter é atração da Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa

Evento, que ainda terá Procópio Cowboy, acontece nos dias 3, 10 e 11 de agosto

Publicado em 24 de julho de 2019 às 16:36 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @mano_walter

Santa Teresa será palco de Mano Walter, Procópio Cowboy, João Victor e Vinícius e ainda outros artistas que farão show na XXII Festa do Vinho e da Uva, que acontece nos dias 3, 10 e 11 de agosto, em dois locais: na sede do Lions Clube Colibri, onde acontece a abertura, e no Parque de Exposições.

Além das apresentações, a programação também compreende desfiles culturais, eleição de Rei, Rainha e Princesas 2019 do evento e a passarela da uva, com saída da Praça Duque de Caxias, no Centro, até o Parque de Exposições no domingo (11), onde seguem os shows com outras atrações.

A tradicional pisa da uva acontece no mesmo dia (11), às 13h, com distribuição de uva e suco de uva aos visitantes. Vale lembrar que os turistas podem participar da cerimônia.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (3)

Onde: No Lions Clube Colibri

20h - Abertura da XXII Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa

21h - Desfile e eleição do Rei, Rainha e Princesas 2019

22h - Show do Trio Quimera

23h - Show de Zé Fernando e Eduardo

SÁBADO (10)

Onde: no Parque de Exposições

20h30 - Abertura dos portões do Parque de Exposições e Eventos de Santa Teresa

22h - Show com Procópio Cowboy; show de Mano Walter; Show com João Victor e Vinícius

DOMINGO (11)

Onde: no Parque de Exposições

9h - Passarela do vinho e da uva com saída da Praça Duque de Caxias até o Parque de Exposições

10h - Abertura dos portões e restaurantes

10h30 - Show com Zé Fernando e Eduardo

12h - Apresentações culturais

13h - A tradicional pisa da uva com distribuição de uva e suco de uva

14h - Show com Ponatinho da Concertina

16h - Show com Irmãos Zanetti

SERVIÇO

Festa do Vinho e da Uva 2019

Onde: Parque de Exposições de Santa Teresa (Montanha, Santa Teresa, Espírito Santo)

Quando: 3, 10 e 11 de agosto de 2019 (sábado, sábado e domingo)

Ingressos:

- Para o dia 3, os ingressos são vendidos na loja Joyce Confecções (valor não informado).

- Para o dia 10, os ingressos custam R$ 126,50 (open bar, 2º lote); R$ 80,50 (pista, inteira, 2º lote); R$ 161 (vip inteira, 2º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br

- Para o domingo (11), a entrada é um quilo de alimento não perecível para doação

Mais informações: (27) 3259 1344

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta