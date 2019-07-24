Mano Walter é atração da Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa

Publicado em 24 de julho de 2019 às 16:36
- Atualizado há 6 anos
Santa Teresa será palco de Mano Walter, Procópio Cowboy, João Victor e Vinícius e ainda outros artistas que farão show na XXII Festa do Vinho e da Uva, que acontece nos dias 3, 10 e 11 de agosto, em dois locais: na sede do Lions Clube Colibri, onde acontece a abertura, e no Parque de Exposições.
Além das apresentações, a programação também compreende desfiles culturais, eleição de Rei, Rainha e Princesas 2019 do evento e a passarela da uva, com saída da Praça Duque de Caxias, no Centro, até o Parque de Exposições no domingo (11), onde seguem os shows com outras atrações.
A tradicional pisa da uva acontece no mesmo dia (11), às 13h, com distribuição de uva e suco de uva aos visitantes. Vale lembrar que os turistas podem participar da cerimônia.
PROGRAMAÇÃO
SÁBADO (3)
Onde: No Lions Clube Colibri
20h - Abertura da XXII Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
21h - Desfile e eleição do Rei, Rainha e Princesas 2019
22h - Show do Trio Quimera
23h - Show de Zé Fernando e Eduardo
SÁBADO (10)
Onde: no Parque de Exposições
20h30 - Abertura dos portões do Parque de Exposições e Eventos de Santa Teresa
22h - Show com Procópio Cowboy; show de Mano Walter; Show com João Victor e Vinícius
DOMINGO (11)
Onde: no Parque de Exposições
9h - Passarela do vinho e da uva com saída da Praça Duque de Caxias até o Parque de Exposições
10h - Abertura dos portões e restaurantes
10h30 - Show com Zé Fernando e Eduardo
12h - Apresentações culturais
13h - A tradicional pisa da uva com distribuição de uva e suco de uva
14h - Show com Ponatinho da Concertina
16h - Show com Irmãos Zanetti
SERVIÇO
Festa do Vinho e da Uva 2019
Onde: Parque de Exposições de Santa Teresa (Montanha, Santa Teresa, Espírito Santo)
Quando: 3, 10 e 11 de agosto de 2019 (sábado, sábado e domingo)
Ingressos:
- Para o dia 3, os ingressos são vendidos na loja Joyce Confecções (valor não informado).
- Para o dia 10, os ingressos custam R$ 126,50 (open bar, 2º lote); R$ 80,50 (pista, inteira, 2º lote); R$ 161 (vip inteira, 2º lote) - Vendas por meio do TicketPremium.com.br
- Para o domingo (11), a entrada é um quilo de alimento não perecível para doação
Mais informações: (27) 3259 1344
