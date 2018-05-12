Loucuras de mães: elas desafiaram o impossível em nome dos filhos

Amor de mãe é incondicional e ilimitado. Pelos filhos, elas são capazes de agir como verdadeiras leoas e comprar qualquer briga. Elas até abrem mão da própria felicidade pelo bem dos filhos. No Dia das Mães, listamos personagens de filmes, séries e novelas que contam a história de loucuras cometidas por elas em nome dos filhos. De mães adolescentes até as mais velhas, com filho único ou muitos filhos, nada é impossível para as matriarcas.

Quem não se lembra de Helena (Vera Fischer), que abriu mão do seu namoro com o jovem Edu (Reynaldo Gianecchini) ao perceber o envolvimento dele com sua filha Camila (Carolina Dieckmann), em Laços de Família? Outra mãe que não mediu esforços para realizar os sonhos da filha foi Lorelai Gilmore, de Gilmore Girls. Em meio a cafés, filmes clássicos, conversas rápidas e relacionamentos, Lorelai fez de tudo pela filha Rory, tornando-se sua melhor amiga. Veja nossa lista de mamães ao lado.

Novelas

Por Amor (Globo, 1997)

Helena e a filha Maria Eduarda

O amor da mãe Helena (Regina Duarte) pela filha Maria Eduarda (Gabriela Duarte) é o viés da trama de Manoel Carlos. Mãe e filha ficam grávidas e dão à luz ao mesmo tempo. Mas Maria Eduarda perde o bebê e Helena troca as crianças para realizar o sonho da filha.

Laços de família (Globo, 2000)

Helena e a filha Camila

Depois de ver seu namorado mais jovem se envolver com a sua filha, Helena (Vera Fischer) abre mão do namoro. Mais tarde, quando Camila (Carolina Dieckmann) descobre ter leucemia, Helena mais uma vez comete um ato de amor, ao se afastar do seu atual namorado para engravidar do pai de Camila para gerar um possível doador de medula para a filha.

Rainha da sucata (Globo, 1990)

Dona Armênia e os três filhos

Mãe de Geraldo (Marcello Novaes), Gerson (Gerson Brenner) e Gino (Jandir Ferrari), Dona Armênia (Aracy Balabanian) era superprotetora e adorava comprar brigas em nome dos filhos.

Filmes

O impossível (2012)

Maria e os três filhos

De férias na Tailândia com os filhos pequenos, Maria (Naomi Watts) e o marido Henry (Ewan McGregor) são surpreendidos por um tsunami. A mãe e o filho mais velho passam por momentos desesperadores para se manterem vivos.

Zuzu Angel(2006)

Zuzu e o filho Stuart

O filme conta a história real da estilista famosa, Zuzu Angel. Seu filho Stuart desapareceu e foi morto por militares. Ela lutou e os enfrentou atrás de notícias do filho e em busca de justiça. Mas infelizmente teve o mesmo fim de Stuart.

Philomena (2014)

Philomena e o filho perdido

Baseado em uma história real, o filme narra a vida de uma mulher que procurou pelo filho por 50 anos. Depois de ser enviada para um convento e ter seu filho recém-nascido dado para doação, Philomena Lee (Judi Dench) resolve ir em busca do filho e percorre os Estados Unidos atrás de informações.

Sonho Possível (2009)

Leigh e o filho Michael

A história de Michael Oher (Quinton Aaron), um garoto de rua que se tornou jogador profissional de futebol americano com a ajuda da mãe adotiva Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock).

Séries

Gilmore girls

Lorelai e Rory