Home
>
Cultura
>
Livros de George R. R. Martin serão publicados pela Companhia das Letras

Livros de George R. R. Martin serão publicados pela Companhia das Letras

Selo Suma coloca já em abril os três primeiros volumes de 'As Crônicas de Gelo e Fogo' nas livrarias; outras 16 obras serão publicadas